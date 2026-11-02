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Statele Unite vor să readucă gazul rusesc în Europa prin conductele din Ucraina. Inițiativa se confruntă cu rezistență din partea capitalelor europene. Cum răspunde Kremlinul

Melania Agiu
Statele Unite vor să readucă gazul rusesc în Europa prin conductele din Ucraina. Inițiativa se confruntă cu rezistență din partea capitalelor europene. Cum răspunde Kremlinul
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Statele Unite încearcă să restabilească livrările de gaz rusesc în Europa prin Ucraina, scrie The Wall Street Journal. Potrivit ziarului, combustibilul ar fi vândut printr-un intermediar american, ceea ce ar permite ocolirea restricțiilor sancționarilor europene și ar crea oportunități pentru investitorii americani.

Conform publicației, acest plan a fost discutat de către trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, în timpul călătoriilor lor din septembrie la Moscova și Kiev. În Washington, reluarea livrărilor este considerată ca un posibil element al unui acord de încetare a focului energetic între Rusia și Ucraina.

Conform legislației actuale a Uniunii Europene, toate achizițiile de gaze naturale din Rusia trebuie eliminate treptat până la sfârșitul anului 2027. Liderii celor mai mari țări europene au declarat că nu au niciun interes să revină la dependența de aprovizionarea cu energie dintr-o țară pe care o consideră principala lor amenințare strategică.

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Planul a fost pus în așteptare luna trecută, după ce Ucraina a încetat unilateral atacurile asupra rafinăriilor rusești, sub presiunea președintelui Trump. Kievul a suspendat atacurile asupra rafinăriilor rusești timp de aproape două săptămâni, în timp ce Rusia continua să lovească infrastructura energetică a Ucrainei și Moscova începea să exporte motorină către SUA. Statele Unite și-au îndreptat atenția către posibilitatea unui acord de pace mai substanțial, scrie WSJ.

Kievul a reluat vineri campania aeriană, lansând trei atacuri asupra a trei rafinării rusești importante. Acest lucru a conferit o nouă urgență eforturilor de a ajunge la un armistițiu energetic mai cuprinzător, în perspectiva negocierilor de pace trilaterale planificate între SUA, Rusia și Ucraina pentru jumătatea lunii noiembrie, la Abu Dhabi. Până în prezent, Rusia a respins încercările americane de a ajunge la un astfel de acord.

În viziunea negociatorilor americani, revenirea Rusiei pe piața europeană a gazelor naturale ar constitui un puternic stimulent pentru ca președintele Vladimir Putin să-și dea acordul.

„Utilizarea rețelei de conducte din perioada sovietică, care se întinde spre Europa prin Ucraina, pornind de la zăcămintele de gaze din Urengoi, din Siberia, ar oferi, de asemenea, Kievului veniturile atât de necesare provenite din taxele de tranzit.“, scrie WSJ.

Sursa foto: Profimedia

Reprezentanții Casei Albe au propus ca Rusia să depună veniturile obținute din vânzările de gaze către Europa într-un cont de garanție situat într-o jurisdicție terță, astfel încât Kremlinul să nu poată folosi banii pentru a-și finanța războiul, a declarat un înalt oficial american.

Aceștia au încercat să convingă liderii europeni că aceasta este o modalitate de a reduce prețurile la energie în perspectiva unei ierni în care rezervele de gaze ale Europei au atins cel mai scăzut nivel sezonier din ultimii câțiva ani.

O astfel de presiune, mai precizează WSJ, reprezintă o schimbare radicală față de prima administrație a lui Trump. Pe atunci, președintele SUA a criticat-o în repetate rânduri pe cancelara germană Angela Merkel pentru construirea gazoductului Nord Stream 2 din Rusia. El a avertizat că Nord Stream 2 ar face Germania „captivă Rusiei” și, la sfârșitul anului 2019, a impus sancțiuni împotriva acesteia.

Poziția oficială actuală a Uniunii Europene este că nu va relua achizițiile de gaze rusești nici măcar după încheierea unui acord de pace complet cu Rusia, cu atât mai puțin în cadrul unui armistițiu energetic fragil care îi permite lui Putin să continue războiul și îi asigură finanțare pentru armata sa.

Reacția Kremlinului

Inițiativa SUA de a restabili tranzitul gazului prin Ucraina este, în prezent, imposibil de realizat, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse a menționat că „situația de pe teren este mai mult decât elocventă” și demonstrează imposibilitatea realizării unor astfel de planuri.

„Deocamdată este aproape imposibil să vorbim despre acest lucru. De fapt, situația de pe teren arată în mod elocvent că, în acest moment, este imposibil să se pună în aplicare astfel de planuri. Dar ce se va întâmpla în viitor – vom vedea”, a declarat Peskov, potrivit agenției TASS.

„Totul va depinde de dorința cumpărătorilor, de dorința vânzătorilor și de capacitățile vânzătorilor. Pentru că, după cum știți, piața gazelor naturale este mult mai mare decât cea europeană, deși piața europeană este una de lux”, a adăugat el.

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