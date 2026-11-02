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În urmă cu peste 450 de ani, Nostradamus a făcut cinci profeții pentru 2027. Mesajele ascunse din catrenele lui Michel de Nostredame

În urmă cu peste 450 de ani, Nostradamus a făcut cinci profeții pentru 2027. Mesajele ascunse din catrenele lui Michel de Nostredame
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Nostradamus a murit în urmă cu peste 450 de ani, dar profețiile lui rămân în continuare pe alocuri terifiante, referindu-se inclusiv la anul 2027, scrie ladbible.com.

Nostradamus a făcut profeții importante pentru 2027, despre incendii de vegetație, tensiuni economice și alte aspecte.

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Halloween a trecut, Crăciunul bate la ușă și ne trezim mâine în Anul Nou. Astfel, profețiile lui Nostradamus – născut Michel de Nostredame – rămân „în picioare”, pentru anul ce va să vină.

Deși profetul a murit în 1566, unele din profețiile sale s-au adeverit, precum Marele Incendiu din Londra, Revoluția Franceză și asasinarea lui JFK.

Este important de subliniat faptul că Nostradamus nu a menționat specific anul 2027 în cele peste 900 de catrene care au fost publicate în culegeri cunoscute sub numele de „Centurii”.

Nostradamus, profeții pentru 2027

Totuși, Sky History afirmă că fiecare cel de-al 27-lea catren din Centurie ar putea face referire la anul 2027 și, dacă așa stau lucrurile, atunci se prefigurează evenimente de mare amploare.

În primul rând, Nostradamus face referire la focurile de vegetație care ar putea afecta grav planeta, anul viitor.

Profetul scrie: „Foc ceresc dinspre apus, / Și dinspre miazăzi, urcând spre răsărit, / Viermi pe jumătate morți, negăsind nici măcar o rădăcină”.

Nostradamus a sugerat că omenirea o să se confrunte și cu un dezastru economic: „grămezi de aur și argint se vor nărui” și „vor fi consumate de datorie”.

„Toate obligațiunile vor fi șterse”, scrie, mai voalat, Nostradamus.

Există o profeție și cu privire la soarta Orientului Mijlociu. În catrenul 27 din Centuria V, Nostradamus a subliniat: „Prin foc și arme, nu departe de Marea Neagră, / El va veni din persia să ocupe Trebizond”.

Persia este denumirea istorică a Iranului, iar Trebizond este numele vechi al Trabzonului, un oraș de pe coasta Mării Negre, din N-E Turciei, deci s-ar putea întrezări schimbări legate de tensiunile actuale dintre Iran și SUA.

Profetul are vești proaste pentru Macron

Și Franța va avea probleme în 2027, potrivit profetului Nostradamus.

Într-una din scrierile sale se arată că va exista o lovitură împotriva „Dauphinului” – numele istoric al tronului francez, dar unii cred că este o referire la moștenirea președinției franceze – de către favorita Marine Le Pen.

Cetățenii francezi vor vota anul viitor, când mandatul actualului președinte Emmanuel Macron se va apropia de un inevitabil sfârșit. Astfel, profeția lui Nostradamus ar putea fi mai actuală ca oricând.

De asemenea, 2027 ar putea fi anul descoperirii comorii de pe Insula Oak. Presupusul tezaur este vânat de zeci de ani de aventurieri, iar Nostradamus spune că la anul va fi descoperit.

„Sub stejarul (oak tree) din Gienne, lovit de fulger, comoara se află ascunsă nu departe de acolo”. Din nefericire, tot Nostradamus avertizează că omul care va descoperi cufărul va avea un sfârșit tragic.

FOTO – Profimedia images – Caracter ilustrativ

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