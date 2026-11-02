Poetul și publicistul Mircea Dinescu a lansat o serie de critici la adresa social-democraților, prin intermediul unei poezii publicate pe pagina sa de Facebook, în contextul petrecerii organizate la Timișoara cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Intitulată „Marxiști drapați în blănuri de șinșila”, poezia ironizează contrastul dintre discursul politic de stânga al social-democraților și stilul de viață luxos atribuit unor reprezentanți ai partidului. Dinescu face referire la averi, rude ajunse în poziții privilegiate, transferul patrimoniului către membrii familiilor și investițiile în destinații precum Dubai.

Dinescu, satiră la adresa PSD

Versurile fac trimitere și la perioada în care PSD s-a aflat la guvernare, autorul evocând, într-o manieră satirică, mecanismele prin care averile ar fi fost acumulate și ulterior puse la adăpost. În final, poetul sintetizează critica prin formula „Marxiști drapați în blănuri de șinșila”, o aluzie la discrepanța dintre ideologia declarată și luxul atribuit unor lideri social-democrați:

„Marxiști drapați în blănuri de șinșila

Cînd era roșie ca focu’ țara

au apărut mătușile Tamara

tîrînd prin praf desagi cu cocoșei,

că se vota cu zahăr și ulei

și obosiți să-și numere mangoții,

la-naintare și-au băgat nepoții.

Punîndu-le în cîrca lor mălaiul

în loc de dubă au ales Dubaiul

că sufereau de-un grav Noblesse Oblige.

Țara dădea din coada la covrigi

fiindcă-o mulseseră ca pe o vacă

și nu mai aveau alții loc pe cracă,

excepție făcînd, desigur, Dacul

ce fluiera frumos, ca pitpalacul,

pînă veni guvernul lui Ilie

și-l puse la poprit în colivie,

de am rămas numai cu-o biată veste,

că și-au vîrît averile-n neveste,

de ți-e mai mare scîrba decît sila:

marxiști drapați în blănuri de șinșila!”

Poezia apare în contextul petrecerii de botez organizate sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara, de Alfred Simonis. Evenimentul a reunit numeroși lideri PSD, iar nașul celui de-al treilea fiu al președintelui CJ Timiș a fost chiar liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Printre invitați s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și secretarul general al PSD, Paul Stănescu. La petrecerea cu sute de invitați a cântat și artistul italian Al Bano.

Prin textul său, Mircea Dinescu readuce în discuție tema discrepanței dintre discursul social și prosperitatea afișată de o parte a clasei politice. Poetul folosește ironia și satira ca instrumente de critică.