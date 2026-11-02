Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, dezvăluie că PNL şi USR pregătesc formarea unui pol de dreapta pentru alegerile din 2028

Liberalul Mircea Abrudean a vorbit luni despre formarea unui pol de dreapta care să coalizeze PNL şi USR, pentru o viitoare majoritate.

Această nouă formaţiune ar urma să aibă un rol de „modernizator al României, mai spune preşedintele Senatului. ”

În ceea ce priveşte majorităţiile din teritoriu pe care PNL le-a avut cu PSD şi care ar putea să fie înlocuite cu membri de la USR, Abrudean spune că propunerea lui ar fi aceea să se facă, acolo unde s-ar putea.

„Acolo unde există situații punctuale și se pot face aceste majorități, cred că eu propun să se facă, dar puțin, nu știu ce se iau de către filialele respective, cu acordul conducerii centrale”.

Deocamdată, cele două partide se concentrează pe a face opoziţie serioasă celor de la PSD, mai spune Abrudean.