Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, dezvăluie că PNL şi USR pregătesc formarea unui pol de dreapta pentru alegerile din 2028

Liberalul Mircea Abrudean a vorbit luni despre formarea unui pol de dreapta care să coalizeze PNL şi USR, pentru o viitoare majoritate.
Această nouă formaţiune ar urma să aibă un rol de „modernizator al României, mai spune preşedintele Senatului. ”
În ceea ce priveşte majorităţiile din teritoriu pe care PNL le-a avut cu PSD şi care ar putea să fie înlocuite cu membri de la USR, Abrudean spune că propunerea lui ar fi aceea să se facă, acolo unde s-ar putea.
„Acolo unde există situații punctuale și se pot face aceste majorități, cred că eu propun să se facă, dar puțin, nu știu ce se iau de către filialele respective, cu acordul conducerii centrale”.
Deocamdată, cele două partide se concentrează pe a face opoziţie serioasă celor de la PSD, mai spune Abrudean.
„Avem o colaborare la nivel parlamentar, despre care am discutat și care funcționează destul de bine. Suntem două partide din opoziție. În acest moment. Există dorința de a avea un pol de dreapta, unul modernizator al României.
Care r putea cuprinde, evident, cele două partide centru-dreapta existente de față în opoziție, PNL și USR. Mai este mult până în 2028.
Cred că trebuie să ne concentrăm momentan pe a face opoziție serioasă acestui Guvern PSD, de a taxa orice fel de derapaj și apoi, sigur, de a construi, dacă se pune problema mai departe”.