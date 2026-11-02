Preotul din județul Olt, care a fost acuzat că racola minore pe rețelele de socializare și le făcea propuneri indecente, și-a dat demisia din funcție. Episcopia Slatinei și Romanaților a făcut anunțul. Potrivit unor localnici, preotul este suspectat și că ar fi sustras bani din fondurile parohiei locale.

Ancheta în cazul preotului din Găneasa, Olt, acuzat că racolat minore pe rețelele de socializare și le convingea să se filmeze în poziții indecente și apoi să le posteze pe internet, se extinde. Între timp, Episcopia Slatinei și Romanaților a anunțat demisia celui incriminat.

Preotul ar fi abordat fete în vârstă de 13 ani

„Având în vedere acuzaţiile grave aduse preotului Popescu Flavius Marcel din judeţul Olt, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor face cunoscut opiniei publice că, în dimineaţa acestei zile, sus-numitul şi-a prezentat demisia din preoţie, urmând a fi cercetat de către organele abilitate ale statului”, se arată într-un comunicat al Episcopiei Slatinei.

Potrivit presei locale, preotul ar fi abordat pe rețelele de socializare fete în vârstă de 13 ani, cărora le-ar fi făcut propuneri sexuale și le-ar fi solicitat materiale cu caracter pornografic. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor duminică, 1 noiembrie, în urma unei sesizări făcute la numărul de urgență 112.

Potrivit relatărilor corespondentului Gândul, câteva localnice și-au exprimat indignarea față de acuzele aduse preotului local. Una dintre ele a mărturisit că, din câte știe, acesta ar fi fost implicat și într-un caz de însușire a banilor parohiei locale, acum câțiva ani.

Context

Bărbatul, de 45 de ani este din municipiul Slatina și ar sluji la Biserica Gănesuica din comuna Găneasa. Acesta ar fi folosit numele „Flavius” sau „Florin” pentru a intra în contact cu minorele. Situația s-a aflat după ce un adolescent a cerut ajutor, semnalând că mai multe prietene ale sale, de 13 ani, ar fi fost abordate în mod repetat de bărbat.

Din informațiile prezentate de cei care au documentat cazul, acesta le-ar fi transmis fetelor materiale pornografice și le-ar fi solicitat imagini cu caracter sexual. Există suspiciuni și că în telefonul său s-ar fi aflat materiale pornografice cu minori.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a confirmat că, la data de 1 noiembrie, un bărbat de 36 de ani, din București, a sesizat prin 112 faptul că un slătinean de 45 de ani ar încerca să racoleze minore prin intermediul rețelelor de socializare, în scopuri sexuale. Sesizarea a fost preluată de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa, care au deschis un dosar penal pentru coruperea sexuală a minorilor și operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea parchetului competent, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și verificarea acuzațiilor formulate. Ancheta este în desfășurare, iar persoana cercetată beneficiază, potrivit legii, de prezumția de nevinovăție.