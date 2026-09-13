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Fostul ministru al Sănătăţii, Achimaş-Cadariu, reprezintă România la ECHoS, cel mai important eveniment dedicat tratării cancerului, din 30 de ţări

Ioana Zafira
Fostul ministru al Sănătăţii, Achimaş-Cadariu, reprezintă România la ECHoS, cel mai important eveniment dedicat tratării cancerului, din 30 de ţări
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Pe 10 septembrie, a avut loc la Lisabona a doua etapă a ECHoS. Evenimentul reunește 61 de organizații din 30 de țări, pentru a consolida colaborarea și a accelera progresele în întreaga Europă, la nivel național, regional și local.

România a fost reprezentantă de Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, de la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca şi fost ministru al Sănătăţii în Guvernul Dacian Cioloş, 2015-2016.

Proiectul urmărește, în următorii cinci ani, extinderea și consolidarea rețelei europene a Centrelor Naționale pentru Misiunea privind Cancerul și transformarea obiectivelor UE în acțiuni concrete pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea cancerului și îmbunătățirea vieții pacienților.

„A doua etapă a ECHoS reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a-și consolida rolul într-o comunitate europeană în creștere, angajată în combaterea cancerului prin eforturi comune. Prin conectarea expertizei, priorităților și părților interesate de la nivel național cu partenerii din întreaga Europă, putem trece de la o ambiție comună la acțiuni coordonate și putem contribui la crearea unor soluții care să aibă un impact semnificativ pentru pacienți și comunități”, a transmis Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, reprezentant național al României în cadrul proiectului european ECHoS.

IOCN a devenit membru al consorțiului ECHoS începând cu cea de-a doua etapă a proiectului.

Evenimentul a  evidențiat principalele realizări ale primei etape, precum cele 17 Centre Naționale pentru Misiunea privind Cancerul recunoscute în Europa, pregătind terenul pentru următorii cinci ani ai rețelei.

Proiectul este susținut printr-o finanțare de 15 milioane de euro din cadrul Misiunii Orizont Europa privind Cancerul, ECHoS reunește 61 de organizații din 30 de țări, pentru a consolida colaborarea și a accelera progresele în întreaga Europă, la nivel național, regional și local.

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