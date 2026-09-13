MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Kosovo

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați în Kosovo, care tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo că, miercuri, 16 septembrie, sunt anunțate adunări numeroase de persoane în Priștina. Manifestările ar putea genera perturbări ale traficului și transportului public.

MAE recomandă evitarea zonelor aglomerate

În contextul protestelor anunțate, autoritățile române recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile privind evoluția situației la nivel local și să își planifice deplasările astfel încât să dispună de un timp suplimentar.

MAE le recomandă, de asemenea, românilor să evite apropierea de adunările numeroase de persoane și de eventualele demonstrații, pentru a reduce riscul unor situații neprevăzute.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Biroul de Legătură al României la Priștina la numărul +383 (0) 38604272. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează permanent.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon de urgență al Biroului de Legătură al României la Priștina: +383 (0) 49 415 780.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte periodic informațiile și alertele de călătorie publicate pe site-ul instituției.

Totodată, MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru călătorii.