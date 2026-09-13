Prima pagină » Actualitate » MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Kosovo

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Kosovo

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Kosovo
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați în Kosovo, care tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo că, miercuri, 16 septembrie, sunt anunțate adunări numeroase de persoane în Priștina. Manifestările ar putea genera perturbări ale traficului și transportului public.

MAE recomandă evitarea zonelor aglomerate

În contextul protestelor anunțate, autoritățile române recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile privind evoluția situației la nivel local și să își planifice deplasările astfel încât să dispună de un timp suplimentar.

MAE le recomandă, de asemenea, românilor să evite apropierea de adunările numeroase de persoane și de eventualele demonstrații, pentru a reduce riscul unor situații neprevăzute.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Biroul de Legătură al României la Priștina la numărul +383 (0) 38604272. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează permanent.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon de urgență al Biroului de Legătură al României la Priștina: +383 (0) 49 415 780.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte periodic informațiile și alertele de călătorie publicate pe site-ul instituției.

Totodată, MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru călătorii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO Consiliera în roz de la consultările lui Nicușor Dan din iunie, din nou în centrul atenției. Ana-Maria Geană, fotografie alături de președinte la nunta lui Nazare
16:03
Consiliera în roz de la consultările lui Nicușor Dan din iunie, din nou în centrul atenției. Ana-Maria Geană, fotografie alături de președinte la nunta lui Nazare
FLASH NEWS O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea
15:51
O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea
EVENIMENT Nicușor Dan participă azi la deschiderea Summit-ului European din Finlanda. Ce mesaj va transmite președintele României către liderii europeni
14:53
Nicușor Dan participă azi la deschiderea Summit-ului European din Finlanda. Ce mesaj va transmite președintele României către liderii europeni
REACȚIE Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
14:52
Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
NEWS ALERT Tren de pasageri lovit de o dronă rusească în regiunea ucraineană Volîn. O alta a lovit o stație de combustibil la 800 de metri de granița cu Polonia
14:09
Tren de pasageri lovit de o dronă rusească în regiunea ucraineană Volîn. O alta a lovit o stație de combustibil la 800 de metri de granița cu Polonia
REACȚIE Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lăsat zborul
13:25
Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM. Ce impresii i-a lăsat zborul
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu–Pitești intră în linie dreaptă. „Cârtița” de 3.300 de tone, pregătită de foraj
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Ce știm greșit despre Antichitate: mituri despre romani, greci și egipteni, demontate de istorici
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
BANI Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
16:03
Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
FLASH NEWS Kremlinul nu exclude noi negocieri între Rusia, SUA și Ucraina în octombrie: „Este cu siguranță o posibilitate”
15:56
Kremlinul nu exclude noi negocieri între Rusia, SUA și Ucraina în octombrie: „Este cu siguranță o posibilitate”
ULTIMA ORĂ Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
15:42
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE
INEDIT În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
15:22
În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
INEDIT În 1967, la ora 4:50, toate mașinile din Suedia s-au oprit. Ce s-a întâmplat după 10 minute a schimbat istoria țării
14:03
În 1967, la ora 4:50, toate mașinile din Suedia s-au oprit. Ce s-a întâmplat după 10 minute a schimbat istoria țării
FLASH NEWS Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier
13:25
Raluca Turcan îl somează pe Nicuşor Dan să desemneze un candidat pentru funcţia de premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe