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În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj

În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
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În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
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În 2021, mii de sticle goale de lapte din Shanghai au primit „o a doua viață”. Peste 6.000 de sticle, alături de alte deșeuri din plastic, au fost folosite pentru un proiect de drum realizat de East China University of Science and Techology.

Materialele plastice au fost transformate în asfalt din polimer modificat.

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Proiectul, prezentat chiar de Ziua Pământului, a fost dezvoltat de marca de lactate Shiny Meadow, pentru a oferi o soluție la problema reciclării plasticului.

În loc să ajungă la gunoi, sticlele au fost procesate și transformate în material pentru drum.

Abordarea a demonstrat cum asemenea deșeuri pot fi redirecționate către infrastructură.

De ce sunt greu de reciclat sticlele de lapte

Sticlele de lapte pot fi reciclate, dar, deseori, reciclatorii nu sunt dispuși să le accepte, deoarece conțin reziduuri de lapte.

Materialul care ar putea fi reciclat este trata, deci, precum un deșeu.

Shiny Meadow s-a confruntat cu dificultatea reciclării sticlelor la sfârșitul duratei lor de viață.

Lin Rong, directorul brandului, a spus că firma folosește deja ambalaje reciclabile, dar tot există o problemă, când vine vorba de sticlele pe care companiile de reciclare le consideră deșeuri de plastic fără valoare.

„Suntem bucuroși că am găsit un scop bun pentru aceste sticle goale”, a spus Lin.

Compania Dow transformă deșeurile din plastic în material pentru pavaj

Soluția celor de la Dow este să colecteze plasticul greu de reciclat și să-l transforme în asfalt.

Materialul reciclat a fost incorporat în procesul de asfaltare a drumurilor.

Mii de sticle de lapte au fost integrate în infrastructură la Xuhui Campus ECUST.

În total au fost folosite peste 6.000 de sticle de lapte și alte materiale din plastic.

Cum reduce drumul din plastic emisiile poluante

Prin folosirea acestui plastic, Dow spune că se reduc emisiile de gaze cu efect de seră și scade consumul de energie.

Compania a prezentat acest drum ca un exemplu de transformare a problemei deșeurilor într-o oportunitate pentru infrastructură.

Pentru cei de la Shiny Meadow, proiectul s-a încadrat în ideea de circularitate. Lin Rong a spus că firma a vrut ca ambalajele sale din plastic să aibă „o viață circulară”, în loc să fie aruncate, pur și simplu.

Drumul a oferit o posibilă destinație pentru sticlele din plastic, care au o valoare mică pentru reciclatorii tradiționali.

Proiectele Dow de drumuri din plastic reciclat, în toată Asia

Proiectul din Shanghai a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a Dow de utilizare a plasticului reciclat pentru infrastructura de drumuri, în toată Asia.

Compania a început să îmbunătățească drumurile cu plastic reciclat în Depok City, Indonezia, în 2017.

Ulterior, Dow a colaborat cu India, la drumurile din Pune și Bangalore și a început o colaborare cu Siam Cement Group din Thailanda.

ECUST a văzut în proiectul din Shanghai o abordare neconvențională a modului în care pot fi folosite deșeurile plastice.

Profesorul Li Tao, vicepreședintele Universității, a declarat că instituția speră ca parteneriatul să îi inspire pe studenți să exploreze noi soluții inedite de sustenabilitate și să aplice ideile creative la o scară mult mai largă.

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