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Kremlinul nu exclude noi negocieri între Rusia, SUA și Ucraina în octombrie: „Este cu siguranță o posibilitate”

Kremlinul nu exclude noi negocieri între Rusia, SUA și Ucraina în octombrie: „Este cu siguranță o posibilitate”
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Moscova lasă deschisă varianta unei noi întâlniri între reprezentanții Rusiei, SUA și Ucrainei în luna octombrie. Declarația vine după ce Kievul a transmis că se pregătește pentru reluarea negocierilor trilaterale.

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Dmitri Peskov: „Da, nu excludem această posibilitate”

Rusia nu spune „nu” unei noi runde de negocieri cu Statele Unite și Ucraina, care ar putea avea loc în octombrie. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a fost întrebat duminică despre această posibilitate și a spus că Moscova nu o exclude.

„Da, nu excludem această posibilitate. Vorbim despre viitorul apropiat. Așadar, luna octombrie este cu siguranță o posibilitate. Nu poate fi exclusă”, a spus el jurnaliștilor, întrebat dacă ar putea avea loc astfel de discuții în octombrie, potrivit agenției de presă rusă de stat TASS. 

Reacția Moscovei a venit după un anunț făcut de partea ucraineană. Kirilo Budanov, șeful cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, a spus că Ucraina se pregătește pentru o eventuală reluare a negocierilor în octombrie.

„Ne pregătim. În octombrie”, a declarat Budanov, potrivit Reuters, care citează presa ucraineană.

Ce s-a întâmplat la ultimele negocieri

Ultima întâlnire la care au participat reprezentanți ai celor trei țări a avut loc în februarie, la Geneva.

O nouă rundă era prevăzută pentru martie, la Abu Dhabi, însă aceasta a fost amânată în contextul operațiunii „Epic Fury” împotriva Teheranului.

Până acum, Moscova, Washingtonul și Kievul nu au anunțat oficial o dată sau un loc pentru următoarea rundă de discuții.

Săptămâna trecută. Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii americani implicați în eforturile diplomatice, au avut întâlniri atât la Moscova, cât și la Kiev.

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