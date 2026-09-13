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O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea

O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea
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Într-o comună din județul Iași a fost construită o pistă de biciclete care se termină în șanț și care duce spre o biserică și 2 cimitire. Însă, pe pista în jurul căreia se află o șosea neasfaltată se plimbă găinile.

Comuna Șcheia din Iași a cheltuit 120.000 de euro pentru o pistă de biciclete, deși localitatea nu are apă, canalizare sau drumuri asfaltate. Primăria a plătit și 72.000 de lei pentru consultanță. Pista a fost construită pe un drum de pământ și se termină într-un șanț. Pista de biciclete are o lungime de 2,4 kilometri și se află de-a lungul unei șosele care, cel puțin momentan, este neasfaltată.

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O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea

O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea.

„Arată într-un fel când mergi pe un trotuar sau pistă de biciclete, ce este acolo, și pe lângă este balast. Aveți în totalitate dreptate. Este o finanțare nerambursabilă obținută de către primărie. Mai multe detalii nu sunt eu în măsură să vă dau”, a declarat Alexandru Rotaru, administrator firmă piste de biciclete, potrivit Observator.

Pistă de bicicletă care se oprește în poarta cimitirului

Pista ar avea mai multe probleme de proiectare. O porțiune se termină brusc, iar alta a fost amplasată greșit. Câțiva metri de pistă ajung direct în șanț. Ulterior, a fost construită o altă bucată, care duce spre cimitir.

„Aceea a greșit-o și după ce și-au dat seama că au greșit-o, au făcut pe partea asta. Acolo, nu știu, s-a terminat în șanț, nu știu care a fost greșeala lor. Asta e ceva de râsul curcilor, e ceva hazliu. E inutilă, pentru că nu o folosește nimeni. Sunt niște bani băgați aiurea când se putea face ori un trotuar până sus, ori apă. E întreruptă. Nu are niciun aspect”, povestea o localnică pentru Euronews.

O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea

O pistă de biciclete de 120.000 de euro, din Iași, se termină în șanț și duce spre biserică și 2 cimitire. Acum se plimbă găinele pe ea.

În comuna ieșeană trăiesc circa 3.000 de persoane, iar 450 dintre aceștia sunt elevi. Mulți localnici spun că nu au biciclete. Proiectul pistei a fost realizat în urmă cu 3-4 ani, iar între timp, autoritățile locale au primit finanțarea prin PNRR. Unii dintre localnici aplaudă inițiativa primarului. Altfel, Dănuț Ababei, primarul comunei din județul Iași, a precizat că acest proiect a fost realizat prin banii europeni și se declară mulțumit. De asemenea, el a mai menționat că are în plan și alte proiecte, însă nu există moment bani pentru realizarea lor.

„Este pe proiecte pe fonduri europene și am zis că este foarte binevenit pentru comunitate. Dacă nu era, era mai bine sau cum? Ghidul proiectului este în felul următor: să ducă la trei locații publice. Și eu zic că este foarte bine

Avem proiect de asfaltare, am un proiect de 5 km și 700 pe situații de urgență, depus pe Compania Națională de Investiții, dar, după cum știți, s-au blocat toate fondurile la nivel național. Mai avem un proiect de extindere rețea apă-canalizare, cam 50% este executat”, spune edilul.

Sursă foto: Prima TV

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