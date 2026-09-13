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Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”

Nick Rădoi, mărturisiri dureroase după moartea Mădălinei Apostol: „Ea era bolnavă”
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Duminică, 13 septembrie, showbizul românesc s-a cutremurat, după aflarea veștii că Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, s-a stins din viață. Potrivit informațiilor, tânăra și-ar fi pus capăt zilelor și ar fi decedat în jurul orei 02:00. Nick Rădoi, milionarul care a apărut în presa mondenă alături de Mădălina Apostol încă din anul 2014, a spus că aceasta era bolnavă.

Mădălina Apostol a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după o perioadă în care s-ar fi retras treptat din lumea mondenă. Nick Rădoi, fostul partener al vedetei, a confirmat decesul și a spus că aceasta se confrunta cu probleme de sănătate. Într-o declarație exclusivă pentru CANCAN.RO, Nick Rădoi a mai confirmat faptul că Mădălina Apostol și-a pus capăt zilelor.

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A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie

A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

Mădălina Apostol se retrăsese din lumina reflectoarelor

Vestea morții Mădălinei Apostol a fost anunțată în jurul orei 02:00 și i-a surprins pe cei care au cunoscut-o. În ultimii ani, fosta vedetă se retrăsese treptat din lumea mondenă și devenise mult mai discretă. Ea a ales să își țină viața personală departe de atenția publică.

Mădălina Apostol și Nick Rădoi au avut o relație de mai mulți ani, pe care au preferat să o țină departe de atenția publică. Deși au fost uneori în atenția presei, cei doi au ales să își protejeze viața de cuplu și să păstreze discreția asupra relației.

Recent, în spațiul public, milionarul susținea că  Mădălina Apostol alesese discreția și că cei doi locuiau în Los Angeles.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick Rădoi recent, potrivit Spynews.

Sursă foto: Facebook – Nick Rădoi

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