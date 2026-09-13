Un alt incident a avut loc, la granița cu Polonia. Duminică, 13 septembrie 2026, un tren de pasageri lovit de o dronă rusească în regiunea ucraineană Volîn. O alta a lovit o stație de combustibil la 800 de metri de granița cu Polonia. Echipajul trenului a fost avertizat din timp și nimeni nu a fost rănit.
O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula de la Kiev spre Varșovia. Incidentul a avut loc la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia. Echipele feroviare au detectat din timp amenințarea și au avertizat echipajul. Intervenția a prevenit o posibilă tragedie. Forțele ruse au atacat și zona punctului de control Yahodyn-Dorohusk, la granița dintre Ucraina și Polonia. O benzinărie a fost avariată, iar mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.
Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră ucrainene a confirmat că atacul nu a lovit direct infrastructura punctului de frontieră. Activitatea a fost suspendată temporar în timpul alertei aeriene. Personalul și călătorii s-au adăpostit până la încheierea pericolului. Nicio persoană nu a fost rănită pe partea poloneză, potrivit autorităților. Punctul de frontieră Dorohusk a fost închis temporar peste noapte. Acesta a fost redeschis, iar traficul dintre Polonia și Ucraina se desfășoară în prezent normal, scrie g4media.
„În prezent, punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene de la Dorohusk este operațional, iar traficul dintre cele două țări se desfășoară normal”, a comunicat Poliția de Frontieră din Polonia.
Atacurile din proximitatea frontierei au avut loc în cadrul unei operațiuni aeriene mai ample a Rusiei asupra Ucrainei. Duminică dimineața, Polonia a emis alerte în zonele de graniță, iar sirenele au fost activate în mai multe județe. Ca măsură de precauție, armata poloneză a mobilizat și avioane de vânătoare.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a condamnat atacul Rusiei asupra punctului de frontieră Yahodyn, aflat în apropierea graniței cu Polonia. El a avertizat că atacurile reprezintă „teroarea lui Putin” care ajunge la porțile UE și NATO. Sibiha le-a cerut aliaților occidentali să impună sancțiuni economice dure împotriva Kremlinului.
„Atacurile barbare rusești din apropierea frontierei ucraineno-poloneze de la Yahodyn nu sunt doar o continuare a atacurilor asupra frontierelor de stat ale Ucrainei. Aceasta este teroarea lui Putin care bate direct la ușa UE și NATO. Barbarii ruși sunt deja la porțile voastre, dragi parteneri”, a declarat Sybiha.
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