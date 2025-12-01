Prima pagină » Diverse » Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | David Popovici, declarat sportivul anului: „A fost, de departe, cel mai greu an al meu pe orice plan”

01 dec. 2025, 19:23, Diverse
David Popovici a ținut un discurs emoționant la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, după ce a primit premiul pentru cel mai bun sportiv român al anului. Cu această ocazie, le-a mulțumit oamenilor care se află în spatele succesului său și îl sprijină de fiecare dată.

De asemenea, celebrul înotător i-a felicitat și pe ceilalți sportivi care au adus rezultate notabile pentru România, mai ales la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.

„Mulțumiri ProSport pentru premiu! Mulțumiri tuturor celor care au stat în spatele meu. Suntem o echipă numeroasă. De la părinți până la toată lumea din staff. Aș vrea să-i mai felicit, de asemenea, pe toți ceilalți sportivi și pe toți oamenii din staff. Și pe toți oamenii din această sală care fac parte din viața sportivilor, fără de care nouă ne-ar fi mult mai dificil”, a spus David Popovici.

Pe final de an, David Popovici a recunoscut că a avut parte de un an extrem de greu, dar care a culminat cu prestațiile de excepție de la Paris.

„Credeam că e numai lapte și miere, iar după ce câștigi viața devine roz. Și totul e bine și frumos! A fost, de departe, cel mai greu an al meu pe orice plan. E foarte important să te ridici atunci când cazi la pământ, să te scuturi de praf. M-am regăsit în asta! A fost din nou un an foarte dificil, în care am evoluat extrem de mult. Am triumfat eu cu mine! Mă simt foarte mândru să spun că am triumfat și am trecut peste momentele grele. Mi-ar fi plăcut să ne pregătească cineva și pentru momentele atribuite succesului, despre care nu vorbește suficientă lume”, a mai spus marele campion al României, cu gândul deja la 2026.

David Popovici: „Am câștigat mereu cu România în minte!”

David Popovici a avut și un mesaj de suflet pentru români, care pe 1 decembrie sărbătoresc Ziua Națională.

„Am reprezentat cu mândrie România. Am câștigat mereu cu România în minte și o voi face întotdeauna. Acesta este locul meu și mă simt bine aici”, a mai afirmat Popovici.

