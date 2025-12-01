Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, au participat la parada de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf. „Un pic dezamăgitor că nu au fost avioanele”

Zeci de mii de oameni au participat la parada de Ziua Națională a României din Capitală. Peste 2.900 de militari şi specialişti, dar și tehnică militară au defilat în zona Arcului de Triumf. Avioanele de luptă nu s-au ridicat de la sol din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Mulți dintre cei prezenți au ajuns pentru prima dată la defilare. Cu steaguri în mâini, cei mici priveau cu entuziasm, de pe umerii părinților, defilarea militarilor.

„Este pentru prima dată când venim. Am așteptat să crească copiii. Am ratat jumătate din paradă pentru că nu am avut unde să parcăm. A fost foarte frumos. Am apucat să vedem elicopterele. Urmează să stăm cu copiii și să vadă ce se întâmplă aici”, a spus unul dintre participanți.

„La mulți ani, România! Suntem pentru prima dată la paradă. Noi suntem din Brașov și este pentru prima dată când venim la parada din București. A fost un pic dezamăgitor că nu au fost avioanele, dar, în rest, foarte frumos. Au lipsit avioanele, dar am văzut măcar elicopterele. Atât copiilor, cât și celor mari le-a plăcut. La mulți ani tuturor românilor! Să fie bine în țară. Să fie bine, să nu fie rău”, a precizat un altul.

Cei mai încântați de parada militară au fost, cu siguranță, cei mici.

„A fost fain. Au trecut caii, au trecut tancurile. A fost o paradă minunată. Cel mai mult mi-au plăcut tancurile”, a spus un copil.

„1 Decembrie este sărbătoarea noastră. Oamenii zâmbesc altfel”

Sunt și români care vin an de an să vadă parada de 1 Decembrie.

„Am mai fost. Suntem de lângă Ploiești. A fost foarte frumos, vremea bună. E foarte OK pentru cei mici. La mulți ani tuturor! Multă sănătate și să fim mai buni, mai indulgenți unii cu ceilalți”, a spus un bărbat.

„La mulți ani, România! Excepțională parada! Foarte bine organizată. Un exemplu pentru noua generație. Emoționant. Am mai fost la paradă de foarte multe ori”, a exclamat un alt bărbat.

„Vin de mulți ani la paradă. 1 Decembrie este sărbătoarea noastră, a românilor, și mereu am simțit nevoia ca măcar o dată pe an să fim împreună. Oamenii parcă zâmbesc mai altfel decât într-o zi obișnuită. Ar trebui să fim mai buni, mai apropiați de idealurile noastre și să ne iubim mai mult”, a precizat un altul.

