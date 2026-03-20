George Simion: „Coaliția respinge sprijinul pentru persoanele cu dizabilități și continuă să pună întreaga povară pe cetățeni și antreprenori”

Președintele AUR, George Simion, a cerut în plenul Parlamentului sprijin real pentru pensionari și persoanele cu dizabilități, prin măsuri clare incluse în bugetul alternativ AUR, însă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a respins amendamentele și a continuat politica de austeritate aplicată românilor vulnerabili.

George Simion a arătat că AUR propune soluții concrete, care respectă atât ținta de deficit, cât și nevoile reale ale populației.

„Avem un amendament la marginalul 1 și avem un buget alternativ pe care cred că ar trebui să-l vadă premierul Bolojan, pentru că respectăm aceeași țintă de deficit bugetar și, în același timp, respectăm și pensionarii, nu îi umilim cu ajutoare acordate ocazional. Respectăm și persoanele cu dizabilități, cărora, din 2024, nu li s-au mai actualizat indemnizațiile cu rata inflației, indemnizații și așa insuficiente.”, a susținut George Simion.

În acest sens, AUR a propus suplimentarea bugetului pentru asistență socială cu 160 de milioane de lei, sumă menită să corecteze o nedreptate evidentă.

„De aceea, propunem suplimentarea cu 160 de milioane de lei a bugetului pentru asistență socială destinată persoanelor cu dizabilități. 160 de milioane de lei înseamnă mai puțin decât primesc, în anul 2026, partidele politice.”, a precizat liderul AUR.

Președintele AUR a denunțat ipocrizia coaliției de guvernare, care invocă reforma și reducerea cheltuielilor, dar refuză să taie din structurile inutile ale statului și continuă să alimenteze risipa, în timp ce transferă costurile către cetățeni și antreprenori:

„Foarte mulți ați vorbit despre un stat supraponderal, însă, în acest buget al austerității, ați ales să finanțați numeroase agenții și instituții care parazitează statul român. În bugetul pentru 2026 am văzut că luați doar de la cetățeni și de la antreprenori.”, a declarat George Simion.

Deși aceste soluții au fost prezentate clar, coaliția de guvernare a respins amendamentele AUR și a refuzat să ofere sprijin real celor mai vulnerabili români.

„Vă rog, votați sprijinul pentru persoanele cu dizabilități. Nu lăsați o persoană cu grad de handicap I să trăiască din 500 de lei pe lună, pentru că este inacceptabil, indiferent câte ajutoare punctuale acordați ulterior.”, a transmis George Simion.

Prin refuzul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR de a adopta aceste amendamente, pensionarii și persoanele cu dizabilități sunt lăsați fără sprijinul necesar, în timp ce Guvernul continuă să protejeze risipa și să pună povara bugetară pe umerii celor mai vulnerabili români.

🚨 După luni de întârziere, Bugetul pe 2026 a fost votat. 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abținere