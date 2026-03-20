George Simion: „Coaliția respinge sprijinul pentru persoanele cu dizabilități și continuă să pună întreaga povară pe cetățeni și antreprenori”

Luiza Dobrescu
Președintele AUR, George Simion, a cerut în plenul Parlamentului sprijin real pentru pensionari și persoanele cu dizabilități, prin măsuri clare incluse în bugetul alternativ AUR, însă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a respins amendamentele și a continuat politica de austeritate aplicată românilor vulnerabili.

George Simion a arătat că AUR propune soluții concrete, care respectă atât ținta de deficit, cât și nevoile reale ale populației.

„Avem un amendament la marginalul 1 și avem un buget alternativ pe care cred că ar trebui să-l vadă premierul Bolojan, pentru că respectăm aceeași țintă de deficit bugetar și, în același timp, respectăm și pensionarii, nu îi umilim cu ajutoare acordate ocazional. Respectăm și persoanele cu dizabilități, cărora, din 2024, nu li s-au mai actualizat indemnizațiile cu rata inflației, indemnizații și așa insuficiente.”, a susținut George Simion.

În acest sens, AUR a propus suplimentarea bugetului pentru asistență socială cu 160 de milioane de lei, sumă menită să corecteze o nedreptate evidentă.

„De aceea, propunem suplimentarea cu 160 de milioane de lei a bugetului pentru asistență socială destinată persoanelor cu dizabilități. 160 de milioane de lei înseamnă mai puțin decât primesc, în anul 2026, partidele politice.”, a precizat liderul AUR.

Președintele AUR a denunțat ipocrizia coaliției de guvernare, care invocă reforma și reducerea cheltuielilor, dar refuză să taie din structurile inutile ale statului și continuă să alimenteze risipa, în timp ce transferă costurile către cetățeni și antreprenori:

„Foarte mulți ați vorbit despre un stat supraponderal, însă, în acest buget al austerității, ați ales să finanțați numeroase agenții și instituții care parazitează statul român. În bugetul pentru 2026 am văzut că luați doar de la cetățeni și de la antreprenori.”, a declarat George Simion.

Deși aceste soluții au fost prezentate clar, coaliția de guvernare a respins amendamentele AUR și a refuzat să ofere sprijin real celor mai vulnerabili români.

„Vă rog, votați sprijinul pentru persoanele cu dizabilități. Nu lăsați o persoană cu grad de handicap I să trăiască din 500 de lei pe lună, pentru că este inacceptabil, indiferent câte ajutoare punctuale acordați ulterior.”, a transmis George Simion.

Prin refuzul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR de a adopta aceste amendamente, pensionarii și persoanele cu dizabilități sunt lăsați fără sprijinul necesar, în timp ce Guvernul continuă să protejeze risipa și să pună povara bugetară pe umerii celor mai vulnerabili români.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 După luni de întârziere, Bugetul pe 2026 a fost votat. 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abținere

Recomandarea video

Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
CONTROVERSĂ Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
14:44
Gluma lui Trump despre Pearl Harbor stârnește dezbateri aprinse în Japonia. Internauții, politicienii și istoricii o critică pe Sanae Takaichi pentru că nu a luat atitudine și o acuză de „lingușeală excesivă“. Ce îi îngrijorează cel mai mult pe cetățeni
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
14:36
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
14:10
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”

