Prima pagină » Știri externe » UE deschide ușa spre discuții directe cu Vladimir Putin pantru pacea în Ucraina. Antonio Costa: „Există potențial pentru dialog”

Liderii Uniunii Europene au semnalat o schimbare de ton față de Vladimir Putin și explorează posibilitatea unor discuții directe cu președintele rus pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Financial Times. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că există un „potențial” pentru astfel de negocieri, iar Volodimir Zelenski susține acest demers.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea cea mai bună modalitate de a ne organiza și pentru a identifica ce trebuie să discutăm eficient cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit pentru a face acest lucru”, a declarat Antonio Costa.

Potrivit președintelui Consiliului European, la summitul din Cipru de la finalul lunii aprilie, Zelenski „ne-a invitat să fim pregătiți să contribuim pozitiv la negocieri”.

Această deschidere a liderilor de la Bruxelles vine pe fondul încercărilor administrației Trump de a intermedia pacea fără o coordonare strânsă cu aliații europeni. Mai mult, europenii sunt de părere că abordările lui Donald Trump sunt ineficiente și riscante în același timp pentru securitatea continentului.

Europenii spun că discuțiile de pace dintre SUA, ca mediator, Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului care durează de mai bine de patru ani au făcut puține progrese și au marginalizat Uniunea Europeană periculos de mult. Discuțiile trilaterale au fost puse pe pauză după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, iar ultima întâlnire dintre americani, ruși și ucraineni a avut loc pe 18 februarie.

Costa a declarat că Bruxelles-ul va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu a existat, pe de altă parte, niciun semnal din partea Moscovei că Putin ar fi dispus să se întâlnească cu reprezentanții Uniunii Europene.

„Da, există o posibilitate [de a negocia cu Putin]”, a declarat Costa la un eveniment organizat la Institutul Universitar European din Florența. „[Dar] deocamdată, nimeni nu a văzut niciun semn din partea Rusiei că ar dori să se angajeze efectiv în negocieri serioase.”

Cine va fi intermediarul european între UE și Rusia?

Unii lideri ai UE, inclusiv prim-ministrul belgian Bart De Wever, au ridicat posibilitatea de a încerca să deschidă un canal pentru discuții cu Kremlinul, însă alții spun că nu există un consens între cei 27 de lideri cu privire la cine ar trebui numit să vorbească în numele blocului, când ar trebui depus un astfel de efort și care ar fi mesajul către Putin.

Cea mai recentă rugăminte europeană adresată Rusiei a venit când consilierul francez pentru securitate națională, Emmanuel Bonne, și consilierul său Bertrand Buchwalter au vizitat Moscova în februarie pentru a-i spune Kremlinului că Europa merită un loc la masa negocierilor.

La acel moment, Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe probleme de politică externă, și Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare, au respins categoric propunerile franceze, dar au declarat că Rusia ar fi deschisă unui mesaj european diferit, potrivit unor persoane informate despre discuții.

Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
