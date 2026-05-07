Un adăpost de animale din județul Suceava s-a făcut scrum. Există pericol de propagare a incendiului la alte construcții din proximitate

Un adăpost de animale a fost cuprins de flăcări, joi după-amiază, în comuna suceveană Frătăuții Vechi. Incendiul se manifesta generalizat, cu pericol de propagare la alte construcții din proximitate.

Incendiul a fost localizat si pentru lichidarea sa au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Frătăuții Vechi și Frătăuții Noi cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

De asemenea, la locul incendiului a intervenit suplimentar și o autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălănești.

Autorul mai recomandă:

Incendiu puternic la o grădină zoo din Suceava. Au murit un ligru și un fazan

Casă înghițită de flăcări în Slănic-Moldova. Pompierii intervin de urgență pentru stingerea focului

Incendiu la o farmacie din Iași. Pompierii au suplimentat forțele de intervenție

Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri