(VIDEO) Imagini de arhivă cu Ilie Bolojan când „aprindea lumina” alianței cu PSD. Cum le mulțumea votanților USL

În 2008, Ilie Bolojan a fost ales primar al municipiului Oradea cu 50,37% din voturi, când a candidat din partea PNL, devenind primul primar al orașului ales încă din primul tur, după 1989. El a candidat și la alegerile locale din 2012 și 2016, pe care le-a câștigat cu 66,08%, respectiv 70,95% din voturi. Gândul publică imagini de arhivă cu actualul premier interimar al României, la alegerile din 2012, când a candidat din partea USL, în momentul când le mulțumea votanților. Practic, atunci „aprindea lumina” alianței cu PSD.

„În calitate de candidat al USL-ului la Primăria Municipiului Oradea aș vrea să mulțumesc tuturor orădenilor care au ieșit la vot în această zi. Prezența lor, în număr mult mai mare decât în 2008, arată pe de o parte că sunt interesați de ceea ce se întâmplă la Primăria Municipiului Oradea și în al doilea rând că s-a făcut ceva pentru care oamenii care nu au mai ieșit niciodată la vot au ieșit pentru prima dată la vot. Vreau să le mulțumesc tuturor orădenilor care au votat pntru mine si pentru Uniunea Social-Liberală. De asemenea, doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijnit, membrilor celor trei partide și tuturor celor care ne-au susținut în această campanie. Doamne ajută și să auzim de lucruri bune”, spunea Bolojan, în 2012.

De altfel, pe fundal se poate observa pe un panou sigla USL, Uniunea Social-Liberală, o alianță politică parlamentară și preelectorală, între partide de stânga și dreapta, constituită la inițiativa lui Dan Voiculescu.

Ea s-a format pe 5 februarie 2011, între Alianța de Centru Dreapta (compusă din Partidul Național Liberal și Partidul Conservator) și Partidul Social Democrat, factorul de unificare al acestor partide diferite, din punct de vedere ideologic, fiind opoziția la adresa președintelui de atunci, Traian Băsescu.

Ani mai târziu, PSD a devenit indezirabil pentru Bolojan

Premierul Ilie Bolojan și-a schimbat cu totul optica însă. Dacă mulțumea alegătorilor alianței cu PSD, pe lista căreia a fost ales, acum Ilie Bolojan sugerează că social-democrații s-au speriat când „a aprins lumina”. Referirea la șobolani, spune Bolojan, nu are legătură cu persoane. Nu este clar însă cu ce are legătură.

