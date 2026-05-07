Prima pagină » Actualitate » (VIDEO) Imagini de arhivă cu Ilie Bolojan când „aprindea lumina” alianței cu PSD. Cum le mulțumea votanților USL

(VIDEO) Imagini de arhivă cu Ilie Bolojan când „aprindea lumina” alianței cu PSD. Cum le mulțumea votanților USL

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În 2008, Ilie Bolojan a fost ales primar al municipiului Oradea cu 50,37% din voturi, când a candidat din partea PNL, devenind primul primar al orașului ales încă din primul tur, după 1989. El a candidat și la alegerile locale din 2012 și 2016, pe care le-a câștigat cu 66,08%, respectiv 70,95% din voturi. Gândul publică imagini de arhivă cu actualul premier interimar al României, la alegerile din 2012, când a candidat din partea USL, în momentul când le mulțumea votanților. Practic, atunci „aprindea lumina” alianței cu PSD.

„În calitate de candidat al USL-ului la Primăria Municipiului Oradea aș vrea să mulțumesc tuturor orădenilor care au ieșit la vot în această zi. Prezența lor, în număr mult mai mare decât în 2008, arată pe de o parte că sunt interesați de ceea ce se întâmplă la Primăria Municipiului Oradea și în al doilea rând că s-a făcut ceva pentru care oamenii care nu au mai ieșit niciodată la vot au ieșit pentru prima dată la vot. Vreau să le mulțumesc tuturor orădenilor care au votat pntru mine si pentru Uniunea Social-Liberală. De asemenea, doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijnit, membrilor celor trei partide și tuturor celor care ne-au susținut în această campanie. Doamne ajută și să auzim de lucruri bune”, spunea Bolojan, în 2012.

De altfel, pe fundal se poate observa pe un panou sigla USL, Uniunea Social-Liberală, o alianță politică parlamentară și preelectorală, între partide de stânga și dreapta, constituită la inițiativa lui Dan Voiculescu.

Ilie Bolojan, în 2012

Ea s-a format pe 5 februarie 2011, între Alianța de Centru Dreapta (compusă din Partidul Național Liberal și Partidul Conservator) și Partidul Social Democrat, factorul de unificare al acestor partide diferite, din punct de vedere ideologic, fiind opoziția la adresa președintelui de atunci, Traian Băsescu.

Ani mai târziu, PSD a devenit indezirabil pentru Bolojan

Premierul Ilie Bolojan și-a schimbat cu totul optica însă. Dacă mulțumea alegătorilor alianței cu PSD, pe lista căreia a fost ales, acum Ilie Bolojan sugerează că social-democrații s-au speriat când „a aprins lumina”. Referirea la șobolani, spune Bolojan, nu are legătură cu persoane. Nu este clar însă cu ce are legătură.

Autorul mai recomandă:

Ce îi reproșează Dominic Fritz lui Bolojan

PNL și USR s-au aliat și au dat un mesaj comun PSD. Ce transmit Bolojan și Fritz

Marea reformă a lui Ilie Bolojan din administrație s-a făcut praf în primă instanță. Ce a decis Tribunalul Covasna

Sondaj Gândul. Cititorii ziarului nu îl mai vor pe Ilie Bolojan premier din nou. Cine este în topul preferințelor

Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”. Care sunt scenariile

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe