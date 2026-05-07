Polonia vrea să profite de retragerea trupelor SUA din Germania. Karol Nawrocki vrea să-i facă lui Trump o ofertă de nerefuzat

Polonia este pregătită să preia soldații americani care se retrag din Germania, a anunțat președintele polonez Karol Nawrocki care, potrivit acestuia, va face personal lobby pe lângă Donald Trump pentru a realiza acest obiectiv, scrie Politico. Potrivit liderului de la Varșovia, Polonia are infrastructura militară pregătită pentru o astfel de mutare.

Oferta președintelui polonez vine în contextul în care Pentagonul este pe cale să retragă peste 5.000 de soldați din Germania în următorul an, iar președintele american a sugerat că aceste mutări de trupe ar putea merge și mai departe.

„Dacă președintele Donald Trump decide să reducă prezența militară americană în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a declarat Nawrocki în timpul exercițiilor NATO din Lituania.

Anunțul președintelui Karol Nawrocki vine la doar câteva zile de la mesajul premierului Donald Tusk, care a menționat că Polonia nu ar trebui să „fure” trupe de la aliați. Pe de altă parte, Tusk a spus că va profita de „orice ocazie” pentru a crește prezența americană în Polonia, dar nu va permite ca țara sa să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană.

Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în desfășurare „atât la nivel militar, cât și diplomatic”, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe polonez Marcin Bosacki. Acesta a spus că Polonia nu va obiecta dacă trupele americane dislocate din Germania vor ajunge în estul Europei.

În aceeași ordine de idei, ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat la o conferință pe probleme de apărare de la Varșovia că forțe americane suplimentare „vor fi binevenite în Polonia”, indiferent de locul de unde vor fi redistribuite.

Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani, în timp ce Germania are aproximativ 36.000 de soldați, în principal în baza militară de la Ramstein, cea mai mare bază NATO din Europa.

