Trump amenință Bruxellesul cu tarife dure dacă nu aprobă acordul comercial până pe 4 iulie. „Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea”

Donald Trump a avut joi o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat președintele american într-o postare pe Truth Social. În urma discuției, Trump a impus data limită de 4 iulie pentru ca Bruxellesul să aprobe integral acordul comercial cu Statele Unite negociat anul trecut.
Potrivit lui Trump, dacă blocul comunitar nu finalizează acordul comercial până la data de 4 iulie, produsele din UE se vor confrunta cu tarife de import semnificativ mai mari. Recent, Trump amenințase deja cu creșterea tarifelor pentru mașini și camioane la 25%.
Președintele american și-a exprimat iritarea față de faptul că Parlamentul European nu a ratificat încă reducerea tarifelor la zero, conform promisiunilor anterioare. Cu toate acestea, în ciuda tensiunilor comerciale, președintele american a menționat că ambele părți sunt „complet unite” în ideea că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară.
„Am avut o convorbire excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am discutat multe subiecte, inclusiv faptul că suntem complet uniți în a spune că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară. Am convenit că un regim care își ucide propriul popor nu poate controla o bombă care poate ucide milioane de oameni. Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea din Acordul Comercial Istoric pe care l-am încheiat la Turnberry, Scoția, cel mai mare Acord Comercial dintotdeauna! S-a promis că UE își va respecta partea din Acord și, conform Acordului, își va reduce tarifele la ZERO! Am fost de acord să le acord până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, altfel, din păcate, tarifele lor vor crește imediat la niveluri mult mai înalte”, a scris Donald Trump pe Truth Social.