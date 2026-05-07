Trump amenință Bruxellesul cu tarife dure dacă nu aprobă acordul comercial până pe 4 iulie. „Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea”

Donald Trump a avut joi o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat președintele american într-o postare pe Truth Social. În urma discuției, Trump a impus data limită de 4 iulie pentru ca Bruxellesul să aprobe integral acordul comercial cu Statele Unite negociat anul trecut.

Potrivit lui Trump, dacă blocul comunitar nu finalizează acordul comercial până la data de 4 iulie, produsele din UE se vor confrunta cu tarife de import semnificativ mai mari. Recent, Trump amenințase deja cu creșterea tarifelor pentru mașini și camioane la 25%.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea”

Președintele american și-a exprimat iritarea față de faptul că Parlamentul European nu a ratificat încă reducerea tarifelor la zero, conform promisiunilor anterioare. Cu toate acestea, în ciuda tensiunilor comerciale, președintele american a menționat că ambele părți sunt „complet unite” în ideea că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară.