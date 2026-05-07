Potrivit Statelor Unite, mai multe nave americane care tranzitau Strâmtoarea Ormuz au fost joi seară ținta unui „baraj susținut” de atacuri iraniene care au inclus drone, rachete de croazieră și ambarcațiuni mici de atac.

CENTCOM a anunțat printr-o postare pe rețeaua de socializare X un incident tensionat în regiunea Strâmtorii Ormuz, unde Iranul a încercat să lanseze o serie de atacuri asupra navelor americane. Drept răspuns direct la aceste agresiuni, forțele SUA au ripostat și au distrus instalațiile militare responsabile de aceste atacuri.

”Forțele americane au interceptat atacuri iraniene neprovocate și au răspuns cu lovituri de autoapărare în timp ce distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz către Golful Oman, pe 7 mai. Forțele iraniene au lansat mai multe rachete, drone și ambarcațiuni mici în timp ce navele USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) și USS Mason (DDG 87) au traversat calea maritimă internațională. Nicio navă de securitate americană nu a fost lovită. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a eliminat amenințările și a vizat instalațiile militare iraniene responsabile de atacurile asupra forțelor americane, inclusiv site-uri de lansare a rachetelor și dronelor, locații de comandă și control și noduri de informații, supraveghere și recunoaștere. CENTCOM nu urmărește escaladarea situației, ci rămâne poziționat și pregătit să protejeze forțele americane”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Iranul afirmă că SUA a încălcat armistițiul

„În urma încălcării armistițiului și a agresiunii de către armata teroristă americană împotriva unui petrolier iranian în apropierea portului Jask, și a apropierii navelor de război aparținând armatei teroriste americane de Strâmtoarea Ormuz, a fost efectuată o operațiune combinată de mare amploare și precisă. Diverse tipuri de rachete balistice și de croazieră antinavă, împreună cu drone kamikaze echipate cu focoase puternic explozive, au fost lansate asupra distrugătoarelor inamice. Monitorizarea informațiilor indică pagube semnificative aduse inamicului american, iar trei nave de război inamice invadatoare au fugit rapid din zona Strâmtorii Ormuz”, au precizat Gărzile Revoluționare iraniene într-un comunicat.

