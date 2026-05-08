Salt. Un temerar parașutist a reușit să supraviețuiască după plonjat pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat zburat de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Misiunea, extrem de periculoasă, dar spectaculoasă, a fost executată cu succes.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 16.30, când mai mulți martori au observat o siluetă pe marginea acoperișului. În câteva secunde, bărbatul s-a lansat în gol, deschizându-și parașuta la o altitudine periculos de mică.

De pe bloc în Olănești

El a reușit să aterizeze fără incidente pe o zonă verde de pe albia râului Olănești, din apropiere, după care și-a strâns echipamentul și a plecat înainte de sosirea polițiștior.

Imaginile au fost publicate chiar de către parașutist pe rețelele de socializare. Acesta postează frecvent clipuri cu diferite sărituri spectaculoase.

IPJ Vâlcea a anunțat că a început verificări pentru a stabili dacă totul s-a desfășurat în condiții de siguranță și dacă au fost obținute toate avizele sau autorizațiile necesare. Institutul de Aeronautică a fost şi el sesizat.

