Crin Antonescu îl desființează pe Bolojan: „Omul s-a smintit”

Crin Antonescu afirmă că Ilie Bolojan și-a pierdut discernământul și s-a rătăcit sub presiunea laudelor exagerate venite din partea susținătorilor săi. Fostul lider liberal consideră ridicolă transformarea premierului demis într-un simbol al luptei împotriva sistemului și critică dur comparațiile acestuia cu figuri istorice.

Un diagnostic dur pentru Bolojan

Antonescu folosește termeni duri și spune că Ilie Bolojan „s-a smintit”. Potrivit acestuia, schimbarea a început încă de la stagiul lui Bolojan la Cotroceni.

„Mi se pare că domnul Bolojan s-a smintit. Și nu spun asta pur și simplu, ci folosesc termenul cu toată cuviința, în sensul de rătăcire a minții sub imperiul unor emoții, împrejurări sau factori externi. Cred că domnul Bolojan s-a smintit, în opinia mea, încă de la micul stagiu pe care l-a făcut la Cotroceni ca președinte interimar,” a declarat Anonescu la Metropola TV.

Propaganda din spatele „statuii” lui Bolojan

Antonescu atacă mecanismul de promovare care îl prezintă pe Bolojan ca pe un salvator al națiunii.

„Omul s-a smintit și îi acord anumite circumstanțe. Chiar dacă ai foarte multă minte, foarte multă stăpânire de sine și discernământ, atunci când vin oameni și îți spun că ești peste Kogălniceanu, peste Brătieni, peste Regina Maria, sigur că te smimtești”

