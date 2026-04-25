George Simion, mesaj tranșant: „Vrem ca acest guvern păgubos care a distrus România să ia sfârșit"

George Simion, mesaj tranșant: „Vrem ca acest guvern păgubos care a distrus România să ia sfârșit”

George Simion, mesaj tranșant: „Vrem ca acest guvern păgubos care a distrus România să ia sfârșit”

Președintele AUR George Simion a transmis vineri seara, într-un live pe Facebook, că poziția AUR rămâne neclintită privind sfârșitul actualei coaliții de guvernare.

„Să lămurim că nu facem alianță nici cu PSD-ul, nu facem alianță nici cu PNL-ul, că vrem ca acest guvern păgubos și această coaliție care a distrus România să ia sfârșit”, a declarat George Simion.

Potrivit acestuia, AUR va depune moțiune de cenzură în luna mai pentru căderea Guvernului Bolojan. „Se depune moțiunea, cel puțin din partea AUR, așa cum am anunțat, în luna mai va exista o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”, a susținut liderul AUR.

George Simion și-a exprimat neîncrederea că PSD vrea să depună o moțiune de cenzură pentru a schimba direcția de guvernare a țării.

„Nu știu dacă PSD-ul va face același lucru, mă îndoiesc, pentru că nu vor să își răstoarne propriul guvern (…) Noi nu suntem convinși că PSD-ul chiar vrea să scape de acest premier. Și toate blaturile pe care le-au făcut, toate voturile pe care le-au dat în ultimele 10 luni, faptul că au fost părtași la lovitura de stat, ne îndreptățește să avem această opinie”, a mai spus acesta.

Președintele AUR a transmis și un mesaj șefului statului, Nicușor Dan, pe care îl acuză că încalcă regulile democratice prin ignorarea la consultările de la Cotroceni a celui de-al doilea partid din arhitectura parlamentară.

„Nicușor Dan refuză democrația, parlamentarismul, jocul democratic și refuză partidele care sunt astăzi în Parlament. Spune că nici măcar un guvern susținut de AUR nu va fi nominalizat de către el. Își depășește atribuțiile”, a subliniat George Simion.

Acesta a adăugat că AUR a transmis apeluri pentru reconciliere națională și ieșirea din actuala criză economică, politică și socială prin ascultarea voinței românilor.

„Noi am vorbit clar despre redresarea economiei. Am vorbit clar că suntem dispuși la reconciliere națională, să participăm și asta trebuie să înceapă cu noi. Dar în momentul în care ai niște afirmații făcute de Nicușor Dan fără substanță, în care AUR este scos din jocul democratic și jumătate din România, jumătatea care m-a susținut și m-a votat pe mine, care s-a împotrivit loviturii de stat, care l-a susținut pe domnul Călin Georgescu și îl văd pe Călin Georgescu ca președintele de drept a României, care a cerut turul doi înapoi pentru că așa este normal (…) înseamnă că trăim într-o dictatură”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Recomandarea video

Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Creierul astronauților păstrează amintirea gravitației chiar și după luni în spațiu
FLASH NEWS Experţii explică pericolul dronei cu viteză de 200 km/h căzută la Galaţi. „Geran 2 este una dintre dronele cu care rușii bombardează zilnic”
21:48
Experţii explică pericolul dronei cu viteză de 200 km/h căzută la Galaţi. „Geran 2 este una dintre dronele cu care rușii bombardează zilnic”
FLASH NEWS După ce s-a plâns că n-are bani de apărare, SUA îi permit Venezuelei să-i plătească lui Maduro un avocat
21:30
După ce s-a plâns că n-are bani de apărare, SUA îi permit Venezuelei să-i plătească lui Maduro un avocat
EXTERNE Viktor Orbán părăsește și Parlamentul Ungariei, după 36 de ani de putere. Caută azil politic în SUA?
21:01
Viktor Orbán părăsește și Parlamentul Ungariei, după 36 de ani de putere. Caută azil politic în SUA?
UTILE Psihologii spun că întreruperea constantă a conversațiilor este caracteristică acestui tip de persoană
20:52
Psihologii spun că întreruperea constantă a conversațiilor este caracteristică acestui tip de persoană
CONTROVERSĂ Războiul despre care nu vorbește nimeni. 3 ani de război în Sudan și ororile care au marcat această perioadă
20:44
Războiul despre care nu vorbește nimeni. 3 ani de război în Sudan și ororile care au marcat această perioadă
UTILE Medicii dezvăluie momentul exact al dimineții în care trebuie să te speli pe dinți pentru a proteja smalțul și gingiile
20:33
Medicii dezvăluie momentul exact al dimineții în care trebuie să te speli pe dinți pentru a proteja smalțul și gingiile

