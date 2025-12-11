Grevă la ziarul italian ”La Stampa”. Ediția de joi nu s-a mai tipărit, iar publicația online nu mai e actualizată

Joi, jurnaliștii de la ziarul italian La Stampa, din Torino, au decis să intre în grevă, după ce au fost informați miercuri seară despre stadiul în care se află negocierile dintre Gedi, actualul proprietar, și Antenna Group, legat de vânzarea publicației.

Decizia angajaților a fost publicată pe site-ul ziarului, care a precizat că „site-ul nu este actualizat în prezent, iar ediția din 11 decembrie a ziarului nu va fi disponibilă la chioșcuri”.

Grevă la cotidianul italian ”La Stampa”

„Este o decizie dificilă”, se arată pe site-ul La Stampa, „luată la finalul unei lungi ședințe care încheie o zi dramatică în istoria ziarului nostru”. După ce editorul și-a anunțat intenția de a vinde toate activele grupului în ultimele zile, în urma unor negocieri îndelungate care au fost mereu negate de companie, comitetul editorial s-a întâlnit cu președintele grupului Gedi, Paolo Ceretti. Rezultatul a fost descurajant și umilitor pentru redacție, susțin jurnaliștii.

”Spre marea noastră consternare, în cadrul întâlnirii s-a confirmat că toate activitățile editoriale deținute de Exor prin intermediul Gedi sunt scoase la vânzare”, spun ei.

„Negocierile cu grupul grec AntennaUno sunt în curs de desfășurare de ceva timp și, în același timp, se caută un cumpărător pentru La Stampa, având în vedere lipsa de interes declarată a investitorilor greci față de ziarul nostru”, continuă declarația.

„Obiectivul ar fi finalizarea celor două tranzacții de vânzare în paralel, în termen de două luni. În ceea ce privește solicitările noastre, nu s-au dat garanții cu privire la viitorul ziarului, nivelul de ocupare a forței de muncă, soliditatea financiară a potențialului cumpărător sau soarta activelor comune ale grupului, de la infrastructura digitală la producția video, și, prin urmare, nu există nicio garanție că vom putea continua să ne desfășurăm activitatea așa cum am făcut-o până acum Este în joc un ziar care a scris istoria jurnalismului, cu puternice rădăcini locale și o acoperire internațională, care nu poate fi vândut sau cedat oricărui cumpărător. Redacția va face tot ce îi stă în putință pentru a se apăra prin orice mijloace necesare împotriva a ceea ce consideră un atac fără precedent la adresa demnității sale și a celor 150 de ani de istorie”, concluzionează declarația publicată pe site-ul ziarului.

RECOMANDAREA AUTORULUI