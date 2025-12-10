Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

Finalul de an aduce oportunități pentru candidații care nu au studii superioare, indică un sondaj realizat de o platformă de recrutare.

Astfel că, angajatorii caută, cu precădere, șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție.

Conform datelor centralizate, pentru candidații fără studii superipare, 5.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro, iar alte 6.400 pe eJobs.ro. Majoritatea acestor roluri necesită prezență fizică la locul de muncă, nefiind compatibile cu munca remote.

„Vedem o dinamică accelerată în segmentele entry level şi blue collar, în special în sectoare esenţiale precum retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii. Aceeaşi dinamică se vede în oglindă şi pe partea candidaţilor. Ei sunt, în acest moment, cei care şi aplică în număr foarte mare. Astfel, în ultima lună, peste 650.000 de aplicări de pe eJobs.ro au venit din partea candidaţilor fără studii superioare”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, în comunicatul companiei, citat de Agerpres.

București este orașul cu cele mai multe oferte pentru candidații fără studii superioare, apoi Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. În majoritatea cazurilor, companiile caută să înlocuiască angajați, industriile precum retail, transport, servicii, HoReCa sau producție având o fluctuație ridicată de personal, mai ales pe rolurile entry-level.

Nevoia de angajare este una imediată, iar firmele sunt dispuse să recruteze persoane cu experiență și candidați aflați la primul job. Tot mai mulți aplicanți preferă contactul direct cu angajatorii, o opțiune disponibilă pe iajob.ro.

Potrivit datelor Salario, salariul mediu net la nivel național pentru angajații entry-level este de 4.000 de lei. Mai mult, 53% dintre anunțurile pentru această categorie blue collar (fără studii superioare) afișează transparent salariul.

Retail și industria alimentară : 3.500 lei

Transport / logistică : 3.800 lei

HoReCa : 3.500 lei

Servicii : 3.600 lei

Producție : 3.900 lei

