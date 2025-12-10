Prima pagină » Actualitate » Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii

10 dec. 2025, 12:21, Actualitate
Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Finalul de an aduce oportunități pentru candidații care nu au studii superioare, indică un sondaj realizat de o platformă de recrutare.

Astfel că, angajatorii caută, cu precădere, șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție.

Conform datelor centralizate, pentru candidații fără studii superipare, 5.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro, iar alte 6.400 pe eJobs.ro. Majoritatea acestor roluri necesită prezență fizică la locul de muncă, nefiind compatibile cu munca remote.

Vedem o dinamică accelerată în segmentele entry level şi blue collar, în special în sectoare esenţiale precum retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii. Aceeaşi dinamică se vede în oglindă şi pe partea candidaţilor. Ei sunt, în acest moment, cei care şi aplică în număr foarte mare. Astfel, în ultima lună, peste 650.000 de aplicări de pe eJobs.ro au venit din partea candidaţilor fără studii superioare”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, în comunicatul companiei, citat de Agerpres.

București este orașul cu cele mai multe oferte pentru candidații fără studii superioare, apoi Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. În majoritatea cazurilor, companiile caută înlocuiască angajați, industriile precum retail, transport, servicii, HoReCa sau producție având o fluctuație ridicată de personal, mai ales pe rolurile entry-level.

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

foto ilustrativa: sursa foto. Envato

Nevoia de angajare este una imediată, iar firmele sunt dispuse recruteze persoane cu experiență și candidați aflați la primul job. Tot mai mulți aplicanți preferă contactul direct cu angajatorii, o opțiune disponibilă pe iajob.ro.

Potrivit datelor Salario, salariul mediu net la nivel național pentru angajații entry-level este de 4.000 de lei. Mai mult, 53% dintre anunțurile pentru această categorie blue collar (fără studii superioare) afișează transparent salariul.

  • Retail și industria alimentară: 3.500 lei
  • Transport / logistică: 3.800 lei
  • HoReCa: 3.500 lei
  • Servicii: 3.600 lei
  • Producție: 3.900 lei

Autorul recomandă:

Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, discutat la reuniunea Consiliului Tripartit

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
EXTERNE Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
POLITICĂ AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură
11:34
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură
FINANCIAR ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul
10:53
ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul
UPDATE Circulația a fost oprită pe A3, după ce un TIR s-a răsturnat
10:39
Circulația a fost oprită pe A3, după ce un TIR s-a răsturnat
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
12:11
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
11:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
VIDEO Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
11:36
Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
CONTROVERSĂ UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
11:33
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
LIVE UPDATE 🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
11:24
🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“

Cele mai noi