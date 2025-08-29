Prima pagină » Actualitate » Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”

Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”

Olga Borșcevschi
29 aug. 2025, 12:50, Actualitate
Angajații din primării intră în GREVĂ pe termen nelimitat, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan: „S-a umplut paharul!”

Începând de vineri, 29 august, toate primăriile de comune și orașe mici pun lacătul pe ușă, pe termen nedeterminat, ca protest faţă de pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.

Angajații din primării au anunțat, într-un comunicat de presă, că nu vor mai lucra cu publicul „pe termen nedeterminat”, după ce timp de șapte săptămâni au încercat să-l convingă pe premierul Bolojan să modifice măsurile care îi vizează.

„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (…) Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, transmite sindicatul.

Aceștia susțin că, pe lângă aceasta, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Executivul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina Primăriilor.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan – «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. Cu sfidare și aroganță pe față, Consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun Consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”, se arată în comunicatul Sindicatului SCOR.

Totodată, sindicaliștii îi acuză pe guvernanți de „epurare politică”.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea «jumătății de funcționar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, afirmă sursa citată.

Aceștia și-au intitulat protestul „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”.

„Modelul lui Ilie Bolojan – jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model – vii la Primărie și constați că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.

Foto: Mediafax

