(P) Gripa: cauze, simptome, tratament și prevenție

Gripa te poate surprinde atunci când te aștepți mai puțin și adesea aduce disconfort serios sau chiar complicații pentru cei vulnerabili. În fiecare sezon rece, mulți oameni își pun întrebări despre ce provoacă gripa, cum se manifestă, ce opțiuni de tratament există și ce pot face ca să evite contactul cu virusul. Mai jos vei găsi informații practice, explicații clare și recomandări utile despre gripă.

Ce este gripa și de ce să fii atent la simptome?

Gripa reprezintă o infecție respiratorie acută, provocată de virusurile gripale care afectează în principal căile aeriene superioare și inferioare. Spre deosebire de răceală, simptomele acestei boli apar brusc, de multe ori peste noapte, și pot afecta serios starea de bine câteva zile la rând. Dacă recunoști rapid semnele și iei măsuri corecte, reduci riscul de complicații și limitezi transmiterea către cei din jur.

Ce virusuri cauzează gripa?

Gripa se datorează unor tipuri de virusuri din familia Orthomyxoviridae, grupate astfel:

• tipul A – cel mai răspândit; subtipurile H1N1 și H3N2 afectează frecvent adulții și copiii și pot genera epidemii;

• tipul B – circulă adesea printre copii, dar poate afecta și adulții; provoacă de obicei manifestări mai ușoare;

• tipul C – produce rareori infecții și dă simptome blânde.

Virusurile gripale suferă constant modificări la nivelul proteinelor de suprafață (hemaglutinină și neuraminidază). Aceste schimbări necesită actualizarea vaccinului în fiecare an, pentru a acoperi cele mai răspândite tulpini. Gripa circulă cel mai intens în sezonul rece, între toamnă și primăvară, când oamenii se află mai des în spații interioare.

Modalități de transmitere și perioada în care poți răspândi gripa

Virusul gripal se transmite ușor prin particulele din aer emise în timpul tusei, strănutului sau vorbirii. O altă cale comună: atingerea suprafețelor contaminate, urmată de contactul cu nasul, gura sau ochii. Clanțele, telefoanele și tastaturile devin frecvent surse de transmitere în spații aglomerate.

Virusul rezistă pe suprafețe până la 24-48 de ore. O persoană infectată începe să fie contagioasă chiar cu 1-2 zile înainte să apară simptomele și poate transmite virusul timp de 5-7 zile după debutul bolii. Un singur pacient poate infecta alte 1-2 persoane dacă nu se respectă regulile de igienă. Pentru a reduce riscul de infecție, spală-te pe mâini cât mai des, evită spațiile aglomerate atunci când circulă virusul și aerisește frecvent încăperile.

Cine poate dezvolta forme complicate?

Gripa ridică un risc crescut pentru anumite persoane, care pot dezvolta complicații serioase:

• copii sub 5 ani, mai ales cei sub 2 ani;

• persoane de peste 65 de ani;

• femei însărcinate;

• adulți și copii cu boli cronice (cum ar fi diabet, boli pulmonare, cardiace sau renale);

• persoane cu imunitate scăzută (din cauza tratamentelor oncologice, corticosteroizilor sau altor boli);

• Cadre medicale ori cei care interacționează des cu persoane bolnave.

Cum recunoști simptomele gripei?

Semnele gripei apar rapid, de obicei la 1-3 zile după expunere. Cele mai frecvente includ:

• febră ridicată (peste 38°C, uneori 39-40°C);

• frisoane și transpirații;

• dureri puternice de mușchi și articulații;

• cefalee (dureri de cap);

• oboseală accentuată;

• tuse uscată, uneori chinuitoare;

• gât iritat și congestie nazală;

• la copii, posibil vărsături sau diaree

Diagnosticarea gripei: când să ceri un test?

Medicul poate recunoaște gripa pe baza simptomelor, dar în anumite situații folosirea testelor devine utilă:

• dacă apar manifestări severe;

• când pacientul face parte dintr-o grupă la risc;

• dacă trebuie stabilit diagnosticul diferențial față de alte boli respiratorii

Există două tipuri principale de teste:

• rapid antigenic (RIDT), cu rezultat în 15-20 de minute;

• RT-PCR, cu acuratețe mai mare, indicat în cazuri speciale

Evită să-ți pui singur diagnosticul sau să începi tratamentul fără recomandarea medicului. Pentru cazuri complexe sau forme severe de boală, te poți adresa unui specialist din departamentul de boli infectioase.

Ce opțiuni de tratament există pentru gripă?

Recuperarea rapidă depinde de modul în care respecți măsurile recomandate de medic. În general, tratamentul vizează ameliorarea simptomelor și prevenirea complicațiilor:

1. odihnește-te, ca organismul să lupte eficient cu infecția;

2. hidratează-te cu apă, ceaiuri sau supe; evită alcoolul și băuturile cu multă cofeină;

3. folosește antipiretice și analgezice pentru a reduce febra și durerile;

4. adoptă o alimentație ușoară și bogată în vitamine.

Prevenția gripei – ce măsuri funcționează

Riscul de infectare scade considerabil prin câteva acțiuni simple:

• vaccinează-te la începutul sezonului rece, cu vaccinul recomandat de autorități;

• spală-te des pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;

• dezinfectează periodic telefonul, tastatura și obiectele folosite des;

• poartă mască în zone aglomerate, mai ales dacă faci parte dintr-o grupă vulnerabilă;

• stai acasă la primele simptome și evită contactul cu alte persoane.

Gripa poate afecta pe oricine, dar cu o informare corectă și acțiuni preventive, efectele se pot limita semnificativ. Nu lua decizii privind tratamentul fără să ceri sfatul unui medic sau farmacist. Pentru orice suspiciune sau neclaritate legată de simptome, apelează la un profesionist. Menține măsurile de igienă și consultă regulat specialiștii pentru o protecție optimă a sănătății tale și a familiei.

Disclaimer: Articolul prezintă informații cu scop informativ și nu substituie consultația medicală de specialitate.