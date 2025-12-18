Legea care vizează funcția de administrator de bloc este reglementată strict prin legislație. Noile norme stabilesc criterii obligatorii de calificare și atestare pentru a fi administrator de bloc. Aceste persoane trebuie să obțină certificat de calificare profesională

Legislația actuală impune ca doar persoanele care dețin o calificare profesională să poată ocupa funcția de administrator de bloc. Pentru a obține calificarea, persoana interesată trebuie să finalizeze un curs de specialitate, organizat conform legislației privind formarea profesională a adulților sau în cadrul învățământului superior. La finalul cursului, se eliberează un certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, precizează capital.ro.

Școala de șef de scară

Certificatul dovedește că persoana posedă cunoștințe fundamentale în domenii precum administrarea financiară a imobilelor, legislația asociațiilor de proprietari, evidența contabilă și relația cu furnizorii de servicii. Important de precizat este faptul că după ce a dobândit certificatul de calificare profesională, administratorul trebuie să obțină și atestatul de administrator de condominii, emis de primar. Atestatul de administrator are o valabilitate de patru ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții.

Obligații pentru ministrul de la trei

Administratorul are obligația să gestioneze transparent banii Asociației de Proprietari și să prezinte documente justificative atunci când este cazul. Administratorul trebuie să țină evidența contabilă a asociației, să încaseze și să plătească sumele aferente cheltuielilor comune și să afișeze lunar lista c

Legea dă dreptul fiecărui proprietar să ceară copii după documentele asociației și să verifice modul în care au fost cheltuiți banii. Solicitarea trebuie făcută în scris, iar administratorul este obligat să răspundă.

Fiecare locatar are dreptul să consulte lista lunară de întreținere, cu defalcarea cheltuielilor, registrele de casă și de bancă, facturile și chitanțele aferente plăților efectuate, contractele cu furnizorii (apă, energie, salubritate) și hotărârile adunării generale și procesele-verbale cu veniturile și cheltuielile blocului. Toți banii colectați de la locatari trebuie să treacă prin contul bancar unic al asociației, nu prin conturi personale.

Acces la banul propriu

Aceste documente trebuie puse la dispoziție la cererea oricărui proprietar. Administratorul nu poate invoca confidențialitatea sau alte motive pentru a refuza accesul la datele financiare ale asociației, precizează capital.ro. Refuzul administratorului de a prezenta documentele sau de a afișa lista de cheltuieli poate fi sancționat cu amenzi. Mai mult decât atât, administratorul poate fi revocat din funcție.

Mulți locatari nu cunosc limitele legale ale atribuțiilor unui administrator de bloc. În 2025, legislația prevede clar că deciziile majore nu pot fi impuse de o singură persoană, adică de administratorul de bloc, indiferent de funcția deținută. Orice modificare importantă, precum reabilitarea clădirii, schimbarea centralei sau semnarea unui contract pentru servicii trebuie aprobată de Adunarea Generală a Proprietarilor. Administratorul de bloc trebuie să respecte mai multe reguli clare și are interzis la câteva acțiuni. Fiecare cheltuială trebuie justificată și aprobată, iar documentele contabile trebuie prezentate la cerere. La fel de important este și certificatul pe care trebuie să îl obțină o persoană dacă vrea să fie administrator de bloc. Pe lângă certificat, este nevoie și de un atestat de la primărie.