Prima pagină » Actualitate » Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc

Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc

18 dec. 2025, 15:14, Actualitate
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc

Legea care vizează funcția de administrator de bloc este reglementată strict prin legislație. Noile norme stabilesc criterii obligatorii de calificare și atestare pentru a fi administrator de bloc. Aceste persoane trebuie să obțină certificat de calificare profesională

Legislația actuală impune ca doar persoanele care dețin o calificare profesională să poată ocupa funcția de administrator de bloc. Pentru a obține calificarea, persoana interesată trebuie să finalizeze un curs de specialitate, organizat conform legislației privind formarea profesională a adulților sau în cadrul învățământului superior. La finalul cursului, se eliberează un certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, precizează capital.ro.

Școala de șef de scară

Certificatul dovedește că persoana posedă cunoștințe fundamentale în domenii precum administrarea financiară a imobilelor, legislația asociațiilor de proprietari, evidența contabilă și relația cu furnizorii de servicii. Important de precizat este faptul că după ce a dobândit certificatul de calificare profesională, administratorul trebuie să obțină și atestatul de administrator de condominii, emis de primar. Atestatul de administrator are o valabilitate de patru ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții.

Obligații pentru ministrul de la trei

Administratorul are obligația să gestioneze transparent banii Asociației de Proprietari și să prezinte documente justificative atunci când este cazul. Administratorul trebuie să țină evidența contabilă a asociației, să încaseze și să plătească sumele aferente cheltuielilor comune și să afișeze lunar lista c

Legea dă dreptul fiecărui proprietar să ceară copii după documentele asociației și să verifice modul în care au fost cheltuiți banii. Solicitarea trebuie făcută în scris, iar administratorul este obligat să răspundă.

Fiecare locatar are dreptul să consulte lista lunară de întreținere, cu defalcarea cheltuielilor, registrele de casă și de bancă, facturile și chitanțele aferente plăților efectuate, contractele cu furnizorii (apă, energie, salubritate) și hotărârile adunării generale și procesele-verbale cu veniturile și cheltuielile blocului. Toți banii colectați de la locatari trebuie să treacă prin contul bancar unic al asociației, nu prin conturi personale.

Acces la banul propriu

Aceste documente trebuie puse la dispoziție la cererea oricărui proprietar. Administratorul nu poate invoca confidențialitatea sau alte motive pentru a refuza accesul la datele financiare ale asociației, precizează capital.ro. Refuzul administratorului de a prezenta documentele sau de a afișa lista de cheltuieli poate fi sancționat cu amenzi. Mai mult decât atât, administratorul poate fi revocat din funcție.

Mulți locatari nu cunosc limitele legale ale atribuțiilor unui administrator de bloc. În 2025, legislația prevede clar că deciziile majore nu pot fi impuse de o singură persoană, adică de administratorul de bloc, indiferent de funcția deținută. Orice modificare importantă, precum reabilitarea clădirii, schimbarea centralei sau semnarea unui contract pentru servicii trebuie aprobată de Adunarea Generală a Proprietarilor. Administratorul de bloc trebuie să respecte mai multe reguli clare și are interzis la câteva acțiuni. Fiecare cheltuială trebuie justificată și aprobată, iar documentele contabile trebuie prezentate la cerere. La fel de important este și certificatul pe care trebuie să îl obțină o persoană dacă vrea să fie administrator de bloc. Pe lângă certificat, este nevoie și de un atestat de la primărie.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
ACTUALITATE Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
14:45
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
POLITICĂ Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
14:44
Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Cele mai noi