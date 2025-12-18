Prima pagină » Actualitate » Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre

Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre

Nepoata Rodicăi Stănoiu a ezitat să comenteze acuzațiile aduse iubitului fostei ministre, cu privire la decesul acesteia. Procurorii au deschis dosar pentru moartea suspectă, în urma sesizărilor făcute de apropiați.

Cunoscuți de-ai Rodicăi Stănoiu au susținut că iubitul cu 50 de ani mai tânăr și-ar fi exercitat controlul asupra ei pentru a o transforma într-o persoană complet dependentă de acesta. Mai mult, Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii.

Întrebată de reporterul Gândul cum comentează acuzațiile, aceasta a afirmat „Nu comentez”.

Dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu

În baza declarațiilor făcute de cunoscuți, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă. În acest sens, luni, 15 decembrie 2025, s-a dispus deshumarea femeii. Doi medici legiști au efectuat autopsia.

Femeia fusese înmormântată fără slujbă religioasă și fără autopsie. Sesizările au arătat că ar fi prezentat lovituri în zona capului și că ar fi ajuns subnutrită, la spital.

Rodica Stănoiu a reclamat că i-ar fi fost furate acte și bani din casă

În iulie 2025, fosta ministră a Justiției a făcut o plângere la Poliție după ce a constatat că îi dispăruseră acte și bani din casă. Potrivit surselor, acele acte ar fi putut fi utilizate în vederea întocmirii unui eventual testament. De menționat faptul că Rodica Stănoiu ar fi deținut mai multe titluri de stat, care reprezentau o parte importantă a averii sale.

Iubitul cu 50 de ani mai tânăr i-ar fi limitat accesul la bani fostei ministre

Potrivit apropiaților, fosta ministră ar fi avut accesul tot mai limitat la resursele financiare, odată cu apropierea de iubitul mai tânăr. Mai mult, tot apropiații au susținut că bărbatul i-ar fi restricționat tabieturile. Anual, femeia închiria o vilă la Nisa, însă anul acesta, iubitul i-ar fi spus că „nu mai sunt bani” pentru acest lucru.

