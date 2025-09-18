IICCMER desființează inițiativa legislativă a doi deputați POT privind avortul, apreciind că aceasta este inspirată din practici totalitare. Instituția apreciază că inițiativa seamănă cu Decretul 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) atrage atenția, într-un comunicat de presă dat publicității joi, că inițiativa legislativă a doi deputați aleși pe listele POT privind avortul este inspirată din practici totalitare, amintind de perioada Decretului 770 din 1966 al președintelui comunist Nicolae Ceaușescu.

Dreptul la avort. Ne întoarcem la legi antidemocratice?

”Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure”, susține IICCMER în poziția sa publică de joi.

Doi deputați POT, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, cer incriminarea avortului. O inițiativă în acest sens a fost pusă în dezbatere la Senat. Aceștia propun modificarea alineatului 1 al articolului 202 din Codul Penal astfel: ”Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”. Cei doi deputați susțin că inițiativa urmărește să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

IICMER – Inițiativa POT contravine drepturilor fundamentale ale femeilor

IICCMER consideră că inițiativa celor doi deputați „contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor”. Institutul avertizează asupra reapariției în discursul public a unor poziții care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive. Există riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România, avertizează oficialii IICCMRR.

Poziția POT

În replică la poziția IICCMER, cei doi deputați POT au transmis pe adresa redacției următoarea precizare referitor la inițiativa lor legislativă;

”Este important de reținut că proiectul are ca obiect protecția femeilor însărcinate împotriva agresiunilor violente, nicidecum incriminarea avortului sau a femeii însărcinate”.

