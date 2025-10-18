Prima pagină » Diverse » Iluzie optică arhitecturală | Care bloc este în față și care este în spate?

18 oct. 2025, 10:14, Diverse
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică arhitecturală. Tot ceea ce este nevoie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să identificați blocul care se află în prim-plan. Voi v-ați dat seama? Dacă nu, găsiți varianta corectă mai jos, în articol.

În imaginea de mai sus pot fi observate două clădiri. Însă, care dintre cele două blocuri se află în fața celuilalt? Iluzia optică are rolul de a induce privitorul în eroare, atunci când observă o imagine. De cele mai multe ori, astfel de teste vizuale conțin elemente care creează „iluzii”, iar printre acestea se numără literele, cifrele, liniile, diverse forme geometrice sau alte elemente distinctive.

Astfel de teste pot fi integrate în activitățile ludice pentru cei mici. Iluziile optice, testele IQ, testele de logică și de perspicacitate pot fi o serie de teste care să ajute copiii să își dezvolte atenția asupra detaliilor și viteza de reacție. De altfel, asemenea teste pot contribui activ la dezvoltarea gândirii.

Acum, dacă priviți imaginea de mai sus, puteți observa două blocuri. Totuși, la prima vedere, cele două clădiri par a fi conectate sau par să facă parte din același complex datorită alinierii lor și a lucrărilor arhitecturale. Totuși, realitatea stă cu totul diferit.

Se mai pot observa alte elemente distinctive între cele două clădiri. Clădirea A (în stânga) are o nuanță închisă, cu o arhitectură ușor mai modernă. În cazul clădirii B (în dreapta), nuanța este aurie / maronie, iar structura ferestrelor pare să formeze un aspect tridimensional. Totuși, întrebarea rămâne aceeași: Care bloc este în față și care este în spate?

Iluzia provine din modul în care aceste două fațade se aliniază. Liniile și pozițiile gemurilor ambelor clădiri aproape se potrivesc, creându-se această iluzie optică. Totuși, la o privire mai atentă se observă că blocul A se află în fața blocului B, arată Jagranjosh.com.

Blocul A se află în fața blocului B

