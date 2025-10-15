Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică?

Test de inteligență | Ce pasăre se ascunde în această iluzie optică?

15 oct. 2025, 15:05, Teste IQ
Crezi că ești perspicace precum Sherlock Holmes și inteligent precum Albert Einstein? Încearcă să descoperi pasărea din iluzia optică propusă de jagranjosh.com.

Astfel îți poți testa vederea 20/20, puterea percepției și a minții, în cel mai simplu mod.

Ce sunt, de fapt, testele IQ

Testele de inteligență au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

„Binet și colegul său, Theodore Simon, au început să dezvolte întrebări care se concentrau pe domenii care nu erau predate explicit în sala de clasă, cum ar fi atenția, memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. Apoi au lucrat pentru a determina care întrebări preziceau cel mai bine succesul academic”, notează Verywellmind.com.

În acest sens, a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei, fiind recomandate chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

