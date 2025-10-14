Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 3 într-o egalitate corectă

Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 3 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol.

De data aceasta, trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 3 într-o egalitate corectă. Testul de inteligență necesită o atenție sporită la detalii, pentru a descoperi singurul băț al cărui loc trebuie modificat. Un asemenea test IQ solicită o gândire logică, atentă și canalizată asupra detaliilor.

Despre testele IQ

Testele de inteligență au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

„Binet și colegul său, Theodore Simon, au început să dezvolte întrebări care se concentrau pe domenii care nu erau predate explicit în sala de clasă, cum ar fi atenția, memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. Apoi au lucrat pentru a determina care întrebări preziceau cel mai bine succesul academic”, notează Verywellmind.com.

În acest sens, a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei, fiind recomandate chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

18 – 1 = 3 devine o egalitate corectă, dacă mutați un singur chibrit

De data asta, tot ceea ce trebuie să faceți este să aveți atenție asupra ecuației de mai sus. Care este bățul de chibrit care trebuie să fie mutat, pentru ca egalitatea să devină corectă?

Priviți cu atenție egalitatea incorectă: 18 – 1 = 3. Un singur băț trebuie mutat. Pentru o formă logică, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați bățul de chibrit de la cifra 8, din mijloc, devenind 0 (zero). Apoi, chibritul va fi mutat la cifra 1, care va deveni cifra 7.

În acest sens, vom avea: 10 – 7 = 3.

