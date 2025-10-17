Prima pagină » Diverse » Teste IQ » TEST IQ | 13 – 1 = 11 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

17 oct. 2025, 10:27, Teste IQ
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 13– 1 = 11 într-o egalitate corectă. Voi ați găsit răspunsul corect? Varianta bună se află mai jos, în articol.

De data aceasta trebuie să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma operația 13 – 1 = 11 într-una corectă. Testul de inteligență necesită o atenție sporită la detalii, pentru a descoperi singurul băț al cărui loc trebuie modificat. Un asemenea test IQ solicită o gândire logică, atentă și canalizată asupra detaliilor.

Despre testele IQ

Testele de inteligență au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale.

„Binet și colegul său, Theodore Simon, au început să dezvolte întrebări care se concentrau pe domenii care nu erau predate explicit în sala de clasă, cum ar fi atenția, memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. Apoi au lucrat pentru a determina care întrebări preziceau cel mai bine succesul academic”, notează Verywellmind.com.

În acest sens a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei, fiind recomandate chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

13 – 1 = 11 devine o operație corectă, dacă mutați un singur chibrit

De data asta, tot ceea ce trebuie să faceți este să aveți atenție asupra ecuației de mai sus. Care este bățul de chibrit care trebuie să fie mutat, pentru ca operația să devină corectă?

Priviți cu atenție scăderea incorectă: 13 – 1 = 11. Un singur băț trebuie mutat. Pentru o operație logică, tot ce trebuie să faceți este să mutați un băț de chibrit de la cifra trei, pentru a o transforma în cifra 2.

În acest sens, vom avea 12 – 1 = 11

