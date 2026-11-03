Criza poloneză, dar și protestele care au inflamat Europa ar putea declanșa o reconfigurare a blocului de putere de la vârful Uniunii Europene, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de luni, cunoscutul analist politic a argumentat de ce, în acest context delicat, poziția șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este în pericol.

În primul rând, a observat invitatul jurnalistului Gândul Ionuț Cristache, Comisia Europeană a procedat eronat susținându-l fără rezerve pe premierul Poloniei într-o chestiune care vizează direct suveranitatea națională a țării.

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Cristoiu: Ursula are dosare grele

„La polonezi au greșit. Eu nu răspundeam așa. Nu luam partea lui Tusk”, a declarat Ion Cristoiu.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă nu ar fi cazul ca Ursula von der Leyen să facă un pas înapoi, din moment ce „și-a dovedit deja limitele”, iar conducerea ei a șubrezit destul Europa”, invitatul a confirmat această ipoteză:

„Da, (Ursula) are o problemă. Se retrage direct în pușcărie. Pfizer. Pentru că, aici, în această minoritate (n.r. – a globaliștilor) o așteaptă grele dosare”.

De ce se teme Bruxelles-ul de Georgescu

Practic, e o luptă pentru supraviețuire a șefei Comisiei Europene, a continuat invitatul. Acesta a făcut o analogie între puterea în declin a Bruxelles-ului și dosarele în care este implicat Călin Georgescu. Campania judiciară care îl vizează arată că, la fel ca liderii UE care se tem de puterea maselor ieșite în stradă, și puterea din România se teme că suveranistul ar putea declanșa o revoluție.