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Începutul sfârșitului pentru Ursula von der Leyen? Cristoiu: Ea se retrage direct în pușcărie/Are dosare grele

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Criza poloneză, dar și protestele care au inflamat Europa ar putea declanșa o reconfigurare a blocului de putere de la vârful Uniunii Europene, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu. Invitat în emisiunea Ai Aflat! de luni, cunoscutul analist politic a argumentat de ce, în acest context delicat, poziția șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este în pericol. 

În primul rând, a observat invitatul jurnalistului Gândul Ionuț Cristache, Comisia Europeană a procedat eronat susținându-l fără rezerve pe premierul Poloniei într-o chestiune care vizează direct suveranitatea națională a țării.

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Cristoiu: Ursula are dosare grele

La polonezi au greșit. Eu nu răspundeam așa. Nu luam partea lui Tusk, a declarat Ion Cristoiu. 

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă nu ar fi cazul ca Ursula von der Leyen să facă un pas înapoi, din moment ce „și-a dovedit deja limitele”, iar conducerea ei a șubrezit destul Europa”, invitatul a confirmat această ipoteză: 

Da, (Ursula) are o problemă. Se retrage direct în pușcărie. Pfizer. Pentru că, aici, în această minoritate (n.r. – a globaliștilor) o așteaptă grele dosare”.

De ce se teme Bruxelles-ul de Georgescu

Practic, e o luptă pentru supraviețuire a șefei Comisiei Europene, a continuat invitatul. Acesta a făcut o analogie între puterea în declin a Bruxelles-ului și dosarele în care este implicat Călin Georgescu. Campania judiciară care îl vizează arată că, la fel ca liderii UE care se tem de puterea maselor ieșite în stradă, și puterea din România se teme că suveranistul ar putea declanșa o revoluție.

Călin Georgescu, de ce credeți că l-au scos? Și dacă vine Putin la președinția României, nu poate să întoarcă această țară să fie cu Federația aia Rusă. Cunosc, în tradiția noastră. Marea problemă la Călin Georgescu este că nu îl știau șmecherii. Era cine îl știe pe… Undeva la un trust de presă vine unul care zice, bă, dar cine e? Și nu știau. Și s-au temut nu că vin, că merg cu rusii. Ci că dacă ajunge acolo, face o revoluție, în așa fel încât mulți din cei de acum, că e o frăție între PSD și PNL, chiar dacă se ceartă. Și atunci (n.r. – Georgescu) venea și schimba fundamental. Așa și la Ursula. Vine în locul ei (Mario) Draghi, tot de-al ei. Să nu vină unii din partea cealaltă. Din partea cealaltă, care vin cu altceva și care, foarte important, vor fi obligați, chiar dacă ar vrea să fie de treabă, vor fi împinși să fie radicali.

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