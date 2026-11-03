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Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat

Elena Popescu
Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat
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Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare nowcasting de cod roșu pentru trei localități din județul Constanța. Meteorologii anunță noi precipitații abundente, în condițiile în care în zonele vizate s-au acumulat deja cantități importante de apă.

Avertizarea este valabilă în intervalul 05:10–08:30, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Localitățile vizate de codul roșu

”Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 80 l/mp”, anunță ANM. Fenomenele meteorologice periculoase sunt prognozate în următoarele localități din județul Constanța: 23 August, Limanu și Mangalia.

Avertizarea vine în contextul în care județul Constanța se află sub cod portocaliu de ploi, meteorologii estimând că precipitațiile vor continua până miercuri, 4 noiembrie, cu acumulări suplimentare de 40–60 l/mp.

Cod Roșu de inundații pe râurile din estul județului Constanța

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Avertizare Hidrologică pentru fenomene imediate de Cod Roșu, valabilă astăzi, 3 noiembrie, între orele 06:05 și 12:00, pe râurile din estul județului Constanța, situate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră.

”Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.

Recomandăm populației din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să păstreze distanța față de maluri și să respecte indicațiile autorităților. Este esențială urmărirea mesajelor oficiale și a eventualelor actualizări ale avertizării”, arată INHGA.

Sudul și sud – estul României, măturat de ploi și furtuni

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vreme severă, valabile până marți, la ora 10:00. Ploile abundente afectează mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv Capitala, în timp ce la munte sunt prognozate ninsori și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Meteorologii avertizează că, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, ploile vor cuprinde mai multe regiuni ale țării, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Potrivit ANM, precipitațiile vor afecta județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, precum și municipiul București.

În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 25–35 de litri pe metru pătrat, iar izolat valorile vor depăși 40 l/mp.

Comentarii 1
  • Marius George

    Ca de obicei presa dezinformeaza! Pai nu era ma nevoie sa creasca debitul Dunarii sa porteasca trogloditii aia reactoarele de la Cernavoda ..sau macar sa le tina racirea mizurilor in parametrii normali??? Acum vin inundatii …nu mai aruncati orice subiect asa pe portativ ca bate la ochi!

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