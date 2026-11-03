Adrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta: „Are o inteligență politică remarcabilă. Lipsa de consecvență e însă un defect în politică”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre calitățile politice ale lui Victor Ponta, dar și despre lipsa de consecvență care îi afectează parcursul politic. Acesta a analizat relația fostului premier cu PSD și zona suveranistă, precum și șansele sale de a-și găsi un loc într-o formulă politică mai largă. Urmărește emisiunea live aici.

Adrian Năstase afirmă că Victor Ponta are o inteligență politică remarcabilă

Adrian Năstase a apreciat că Victor Ponta are o bună capacitate de analiză și înțelegere a jocului politic, însă a atras atenția că schimbările de poziție și lipsa de consecvență îi afectează parcursul politic. Fostul premier a făcut referire la apropierea acestuia de PSD și de zona suveranistă, inclusiv de George Simion.

Adrian Năstase a amintit și de oamenii care l-au susținut pe Ponta atunci când și-a creat propriul partid, dar care au rămas ulterior fără o direcție politică. Totodată, el a spus că experiența acumulată de fostul premier ar putea fi valorificată într-o formulă politică mai largă.

„Victor Ponta are o inteligență politică absolut remarcabilă. Lipsa de consecvență este însă un defect în politică, iar această oscilare între PSD, suveraniști, Simion și toate celelalte lucruri nu îl ajută în mod evident. Au fost oameni care, atunci când a creat un partid, au venit alături de el. Unii dintre ei au rămas în aer. El s-a alăturat, a creat o anumită platformă pentru alegeri. Nu știu, repet, în alte condiții, probabil că el ar fi fost foarte potrivit. Are experiență”, a susținut Adrian Năstase la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

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Adrian Năstase susține că Victor Ponta ar trebui să-și mențină o poziție politică clară

Adrian Năstase a explicat că voturile obținute la un scrutin nu reprezintă un capital politic permanent și că susținerea alegătorilor se poate schimba în timp. Fostul premier a făcut o paralelă cu propriul rezultat electoral din 2004, când a obținut aproximativ cinci milioane de voturi, și a povestit că întâlnește oameni care îi spun că regretă că nu l-au votat.

În ceea ce îl privește pe Victor Ponta, Năstase consideră că acesta ar trebui să își găsească un loc într-o formulă politică mai largă, deoarece are calități pe care fostul premier nu le identifică la alți politicieni. La alegerile prezidențiale din 4 mai 2025, Victor Ponta a obținut 1.230.164 de voturi, adică 13,04%, și s-a clasat pe locul al patrulea.

„Partea proastă este că aceste voturi nu se conservă, nu le iei și le pui la frigider. Așa și eu, am avut probabil cinci milioane de voturi în 2004, dar nu știu dacă acum mă înjură mai mulți sau dacă sunt unii care regretă că nu m-au votat.

Când mă întâlnesc pe stradă, unii dintre ei îmi spun: „Îmi pare rău, trebuia să votez cu tine”.Pentru Ponta, poate că, într-o formulă mai largă, ar trebui să își găsească un loc, pentru că are niște calități pe care eu nu le văd la ceilalți oameni politici. ”, a spus Adrian Năstase.

Victor Ponta a spus în exclusivitate într-o emisiune anterioară că își face partid pentru alegerile următoare parlamentare

Într-o emisiune anterioară, tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Victor Ponta a anunțat că își va înființa un nou partid politic pentru viitoarele alegeri parlamentare, cu scopul să-și unească toate forțele împotriva „sectei globaliste”. Deputatul a respins ideea că noua sa formațiune ar fragmenta voturile electoratului suveranist alături de AUR.

„Fac partid pentru alegerile următoare parlamentare. Eu cred că orice român în acest moment, indiferent de gândirea social-democrată, liberală sau conservatoare, trebuie să participe la efortul de a elibera România de această sectă globalistă care ne-a subjugat.”

Moderatorul emisiunii l-a întrebat: Păi nu există deja AUR? Nu luați din voturile lor dacă vă faceți partid? Nu se împart iar voturile și nu câștigă nimeni?

„Nu e vorba de împărțit, e vorba de unit toate forțele ca să eliberăm România de aceștia. Cu mare drag și cu toată hotărârea am votat și cu PSD, și cu AUR, și cu UDMR ca să scăpăm de USR”, a răspuns deputatul Victor Ponta.

Victor Ponta a zis recent că își face un nou partid: „Cu siguranță voi face o platformă politică

Fostul premier Victor Ponta a anunșat recent lansarea unei noi platforme politice alături de oameni din mediul de afaceri și universitar. Motivația fondării unui nou partid este faptul că, în viziunea sa, partidele tradiționale au eșuat. Politicianul a prezentat și prioritățile pe care noua formațiune politică va încerca să le rezolve pentru a stopa criza politică.

Scena politică are nevoie de o resetare

Fostul președinte al PSD apreciază că românii caută o schimbare reală, ținând cont că partidele politice consacrate nu mai au credibilitate.

„Cu siguranță voi face o platformă politică. Discut cu foarte mulți oameni, unii dintre ei care vin din mediul de afaceri, universitar. Și care așteaptă cumva să spună: hai să vedem, se întâmplă ceva bine și în România sau e nevoie de ceva nou? Uitați-vă la ce se întâmplă în toată Europa, partidele vechi au dezamăgit foarte tare, e nevoie de forțe noi”, afirmă fostul premier.

Votul de nemulțumire crește

În acest context, politicianul a adus în discuție creșterea votului de contestare a partidelor vechi. Astfel, următoarele luni vor fi decisive pentru conturarea noului său proiect.

„AUR are oameni de calitate, dar și vot negativ. Mulți dintre cei care spun că vor vota AUR în sondaje, mulți dintre ei sunt susținători ai lui George Simion. Alții spun că nu mai putem avea încredere în PNL, PSD, USR, UDMR, vrem să încercăm alt partid. Aceste 3-4 luni vor fi importante să vedem dacă valul de nemulțumire primește un răspuns sau dacă oamenii doresc altceva”, mai arată Ponta.

Mediul de afaceri e la pământ

Decizia de a lansa un nou partid politic este justificată de prăbușirea economiei reale și accelerarea insolvențelor firmelor. În viziunea lui Ponta, colapsul micilor afaceri și lipsa unor decizii reale asumate de guvernanți accentuează starea de criză din România.

„Foarte mulți și-au închis afacerile, nu mai pot plăti ratele la bancă. A crescut și numărul insolvențelor firmelor românești, și persoanelor fizice care nu mai pot să-și plătească taxele. Aș spune foarte clar de la 1 ianuarie 2027. Aș da un mesaj pentru zona de HoReCa, microîntreprinderi, care a fost masacrată și de partea fiscală și de controalele doamnei Buzoianu și ale USR-iștilor”, mai punctează fostul premier.