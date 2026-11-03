Ce facem cu banii într-o economie imprevizibilă? Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB: „Timpul este o variabilă mai relevantă decât dimensiunea sumelor pe care le plasăm”

Ce facem cu banii pe care reușim să îi economisim? Îi păstrăm acasă, îi depunem la bancă sau îi investim? Sunt întrebări tot mai importante într-un context economic în care creșterea prețurilor afectează puterea de cumpărare, iar incertitudinile îi determină pe oameni să fie mai atenți la propriile resurse. Invitat în cadrul emisiunii “Gândul financiar”, dedicată educației financiare, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB, a explicat cum poate fi construit un plan financiar eficient, de ce economisirea nu trebuie confundată cu investiția și cât de important este ca fiecare persoană să își stabilească obiective clare.

Primul pas către o situație financiară mai stabilă este înțelegerea rolului pe care îl au economiile. Păstrarea banilor în numerar poate oferi acces rapid la resurse în situații neprevăzute, însă nu reprezintă neapărat cea mai eficientă soluție pentru protejarea acestora pe termen lung.

Claudiu Cazacu atrage atenția că fiecare opțiune financiară presupune atât avantaje, cât și costuri, iar alegerea trebuie făcută în funcție de nevoile personale.

„Când decidem ce facem cu banii noștri, dacă îi păstrăm acasă, cash, la îndemână, dacă îi punem la bancă sau dacă investim, este important să înțelegem beneficiile și costurile fiecăreia dintre decizii. Cel mai potrivit lucru este să avem o resursă rezonabilă pentru nevoi urgente. Asta înseamnă cash. Înțelegând că banii cash sunt erodați de inflație, e bine ca o parte din resursele noastre să fie plasate în active relativ sigure, cum sunt depozitele bancare sau, și mai sigure, titlurile de stat. În plus, dacă dorim să obținem într-adevăr o protecție mai solidă pe termen lung la inflație, atunci ne gândim și la investiții, la plasamente, la a pune banii să lucreze”, a spus Cazacu, în cadrul emisiunii “Gândul financiar”.

Specialistul descrie, astfel, trei funcții diferite ale banilor: disponibilitatea imediată pentru urgențe, conservarea economiilor prin instrumente cu risc redus și posibilitatea obținerii unor randamente pe termen lung prin investiții.

Un plan financiar începe cu un obiectiv concret

Dincolo de alegerea instrumentelor financiare, una dintre cele mai importante decizii este stabilirea destinației banilor. Achiziția unei locuințe, educația copiilor, pregătirea pentru pensionare sau acumularea unui capital sunt obiective care necesită abordări diferite.

Claudiu Cazacu consideră că planificarea financiară ar trebui să devină un obicei, nu o preocupare ocazională.

„Un plan financiar este un element esențial despre care, deși se vorbește ceva mai mult în ultima vreme, cred că încă este nevoie să discutăm ma mult pe baza lui. Cred că este un subiect de pe urma căruia fiecare dintre noi are de câștigat, chiar și doar ca o reamintire, ca acea informare cu hidratarea sau cu fructele și legumele. Din când în când, ne prinde bine să ne reamintim. Un plan financiar presupune o hotărâre pe care o luăm, o hotărâre de a ne atinge un obiectiv cu anumite resurse financiare”, a declarat Claudiu Cazacu.

Un exemplu oferit de consultant este strângerea banilor pentru avansul necesar cumpărării unui apartament.

În locul unei decizii impulsive, care presupune economisirea rapidă a sumei minime sau apelarea la împrumuturi din familie, poate fi construită o strategie pe mai mulți ani, dacă achiziția nu este urgentă.

„Poate că nu e o nevoie urgentă de a mă muta într-o locuință, ci o dorință care poate să aștepte câțiva ani. Atunci pot să stabilesc o sumă lunară pe care s-o plasez, cu un orizont de timp definit, care, în mod ideal, ar trebui, cu cât mai lung, cu atât mai bine. Dar, sigur, asta nu poate să însemne neapărat 20 de ani, dar un orizont de trei-cinci ani de zile, o sumă lunară, o disciplină și o frecvență de a investi acești bani”, a explicat consultantul de strategie XTB.

Disciplina financiară, mai importantă decât entuziasmul de moment

Confo rm lui Claudiu Cazacu, o strategie financiară nu se rezumă la alegerea unei sume și a unui instrument de investiții. Respectarea deciziilor luate este, în opinia consultantului XTB, elementul care face diferența între o intenție și un plan funcțional.

„Știu care e obiectivul, știu ce bani pot să pun deoparte, fără să afectez celelalte aspecte ale vieții. Și mă țin de acel plan, că de asta se numește plan. Este ceva ce mi-am propus, de care mă țin. Dacă nu mă țin, a fost doar o construcție a imaginației mele”, a mai afirmat Claudiu Cazacu.

Această disciplină devine cu atât mai importantă în perioadele în care apar cheltuieli neprevăzute sau schimbări în situația personală.

Specialistul subliniază că resursele destinate investițiilor trebuie stabilite astfel încât să nu afecteze cheltuielile curente și să nu pună în pericol siguranța financiară a familiei.

Fiecare obiectiv financiar are propriul orizont de timp

O vacanță planificată pentru anul următor nu poate fi abordată în același mod ca pregătirea pentru pensionare, care poate presupune economisirea și investirea banilor timp de decenii.

Potrivit consultantului XTB, diferențele dintre obiective influențează atât sumele alocate, cât și instrumentele financiare care pot fi luate în considerare.

„Diferă destul de mult. În primul rând, au orizonturi temporale diferite. O vacanță poate o doresc peste un an, doi ani, trei ani. În același timp, sumele pe care le aloc acolo ar trebui să fie, zic eu, cu un ordin de mărime sub cele pentru pensie”, a mai punctat Claudiu Cazacu,

În opinia sa, nevoia de stabilitate financiară are și o explicație legată de experiențele economice ale societății românești:

„De multe ori, studiile au arătat că, în primul rând, viitorul financiar al familiei este obiectivul, este visul românilor, un viitor stabil financiar, pentru că am trecut prin atâtea. România a trecut prin atâtea schimbări, dacă ne gândim la părinții noștri. Anii ’90 n-au fost deloc ușori. Schimbarea aceea de la un sistem la altul a fost o perioadă de lipsuri și de adaptare”.

Siguranța financiară presupune și pregătirea pentru situații dificile

Conform explicațiilor oferite de Claudiu Cazacu, un plan financiar bine construit trebuie să țină cont nu doar de perioadele favorabile, ci și de posibilitatea reducerii veniturilor sau a apariției unor probleme economice.

Expertul XTB atrage atenția că, în perioadele complicate, bonusurile pot scădea, locurile de muncă pot deveni nesigure, iar familiile pot fi nevoite să își folosească economiile.

Tocmai de aceea, existența unei rezerve separate de investițiile pe termen lung este esențială.

În cadrul discuției, consultantul a abordat și efectele inflației asupra economiilor, avantajele începerii investițiilor chiar și cu sume mici, necesitatea diversificării și reacțiile emoționale ale investitorilor în perioadele de scădere a burselor.

Dincolo de aceste aspecte, mesajul central al specialistului este că un plan financiar eficient trebuie adaptat posibilităților și obiectivelor fiecărei persoane.

„Un obiectiv ne încurajează să fim disciplinați. Până la urmă, în spatele acestui obiectiv este disciplina”, a concluzionat Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB.

Emisiunea “Gândul Financiar” a fost susținută de aplicația de investiții XTB.