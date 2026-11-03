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Cresc impozitele pe locuințe în 2027. Proprietarii cu balcoane închise, în vizorul autorităților

Elena Popescu
Cresc impozitele pe locuințe în 2027. Proprietarii cu balcoane închise, în vizorul autorităților
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Proprietarii de locuințe din Iași ar putea plăti impozite mai mari în 2027, în timp ce autoritățile locale pregătesc noi reguli pentru balcoanele închise fără autorizație.

Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor, care prevede o indexare cu rata inflației. În paralel, municipalitatea încearcă să găsească o soluție pentru proprietarii care și-au modificat apartamentele fără documentele necesare. Proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027 se află în dezbatere publică, iar observațiile cetățenilor pot fi transmise până joi, 5 noiembrie, notează Ziarul de Iași.

Documentul prevede indexarea valorilor de bază cu rata inflației de 7,3%. În funcție de cota de impozitare aplicată, creșterea calculată pentru locuințe ar urma să fie cuprinsă între 7,38% și 7,5%, proiectul municipalității propunând cota minimă, de 0,08%.

Mihai Chirica: ”Poporul nu mai suportă”

Deși impozitele vor crește prin indexarea cu inflația, primarul Mihai Chirica susține că nu își dorește majorări suplimentare ale taxelor locale. ”N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”, a declarat edilul înaintea ședinței Consiliului Local de săptămâna trecută.

Primăria susține că menține cotele de impozitare la nivelurile minime permise de legislația fiscală și că indexarea cu inflația reprezintă o obligație legală, nu o majorare suplimentară decisă la nivel local.

Pentru proprietarii clădirilor mai vechi sunt prevăzute în continuare reduceri ale impozitului: 25% pentru imobilele cu o vechime de peste 100 de ani și 15% pentru cele cu o vechime de cel puțin 50 de ani.

Balcoanele închise fără autorizație, o problemă pentru proprietari

O altă problemă discutată de autoritățile ieșene privește balcoanele închise, în special cele pentru care proprietarii nu au obținut autorizațiile necesare. Subiectul a fost ridicat în ședința Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a anunțat că două angajate ale municipalității au fost desemnate să elaboreze un regulament pentru clarificarea situației acestor lucrări.

Edilul consideră că noile prevederi urbanistice pot reprezenta o oportunitate pentru proprietarii care doresc să intre în legalitate și să își clarifice situația juridică a locuințelor. Deocamdată, însă, nu a fost stabilită o regulă locală definitivă privind includerea suprafeței balcoanelor închise în calculul impozitului.

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