Cresc impozitele pe locuințe în 2027. Proprietarii cu balcoane închise, în vizorul autorităților

Proprietarii de locuințe din Iași ar putea plăti impozite mai mari în 2027, în timp ce autoritățile locale pregătesc noi reguli pentru balcoanele închise fără autorizație.

Primăria a lansat în dezbatere publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor, care prevede o indexare cu rata inflației. În paralel, municipalitatea încearcă să găsească o soluție pentru proprietarii care și-au modificat apartamentele fără documentele necesare. Proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027 se află în dezbatere publică, iar observațiile cetățenilor pot fi transmise până joi, 5 noiembrie, notează Ziarul de Iași.

Documentul prevede indexarea valorilor de bază cu rata inflației de 7,3%. În funcție de cota de impozitare aplicată, creșterea calculată pentru locuințe ar urma să fie cuprinsă între 7,38% și 7,5%, proiectul municipalității propunând cota minimă, de 0,08%.

Mihai Chirica: ”Poporul nu mai suportă”

Deși impozitele vor crește prin indexarea cu inflația, primarul Mihai Chirica susține că nu își dorește majorări suplimentare ale taxelor locale. ”N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”, a declarat edilul înaintea ședinței Consiliului Local de săptămâna trecută.

Primăria susține că menține cotele de impozitare la nivelurile minime permise de legislația fiscală și că indexarea cu inflația reprezintă o obligație legală, nu o majorare suplimentară decisă la nivel local.

Pentru proprietarii clădirilor mai vechi sunt prevăzute în continuare reduceri ale impozitului: 25% pentru imobilele cu o vechime de peste 100 de ani și 15% pentru cele cu o vechime de cel puțin 50 de ani.

Balcoanele închise fără autorizație, o problemă pentru proprietari

O altă problemă discutată de autoritățile ieșene privește balcoanele închise, în special cele pentru care proprietarii nu au obținut autorizațiile necesare. Subiectul a fost ridicat în ședința Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a anunțat că două angajate ale municipalității au fost desemnate să elaboreze un regulament pentru clarificarea situației acestor lucrări.

Edilul consideră că noile prevederi urbanistice pot reprezenta o oportunitate pentru proprietarii care doresc să intre în legalitate și să își clarifice situația juridică a locuințelor. Deocamdată, însă, nu a fost stabilită o regulă locală definitivă privind includerea suprafeței balcoanelor închise în calculul impozitului.