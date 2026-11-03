Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi

Războiul din Ucraina a intrat marți, 3 noiembrie 2026, în a 1713-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Vești bune venite din America: Statele Unite au anunțat organizarea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina în perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi. Discuțiile vor fi mediate de Washington.

„Următorii pași către pace”

Potrivit emisarului special Steve Witkoff, taberele vor analiza posibile garanții de securitate pentru perioada postbelică, reducerea tensiunilor și măsurile umanitare care se impun – „Discuțiile vor aborda garanțiile de securitate pentru perioada postbelică, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași către pace”.

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Rusia confirmase încă din octombrie că este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina. Ultima întâlnire trilaterală Rusia-Ucrainei-SUA a avut loc la jumătatea lunii februarie, la Geneva, fără să se ajungă la un acord privind încheierea conflictului. Atunci, ambele părți și-au menținut condițiile și nimeni nu a făcut concesii.

Înainte de întâlnirea de la Abu Dhabi, Steve Witkoff a anunțat că americanii se vor deplasa la Bruxelles, săptămâna aceasta, pentru întâlniri cu reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO. Pe masa discuțiilor vor fi garanțiile de securitate oferite Ucrainei, unul dintre principalele subiecte în negocierile privind o eventuală încheiere a războiului.

Între timp, Federația Rusă a reluat luptele și bombardamentele în regiunea Herson, anexată de la începutul conflictului, după o scurtă încetare locală a focului, negociată pentru evacuarea orașului Oleșki, care este ocupat de trupele Moscovei.