Comisia Europeană le-a transmis polonezilor că e datoria lor să își rezolve criza de la Curtea Constituțională. Un fost premier polonez a cerut ședință în Parlamentul European

Comisia Europeană s-a pronunțat oficial cu privire la criza de la Tribunalul Constituțional din Polonia. Într-o declarație transmisă presei, purtătoarea de cuvânt a instituției europene a subliniat că Varșovia poartă responsabilitatea directă pentru soluționarea litigiului care blochează activitatea instanței. Înaintea acestei poziții oficiale venite de la Comisia Europeană,Beata Szydło, fost prim-ministru polonez, anunțase că inițiază demersuri pentru convocarea unei ședințe extraordinare în Parlamentul European.

Soluționarea crizei cade în sarcina autorităților de la Varșovia

Poziția Bruxelles-ului este argumentată de respectarea normelor naționale și europene deopotrivă.

„Este de datoria autorităților poloneze să se asigure că Tribunalul Constituțional poate funcționa în conformitate cu Constituția poloneză și cu respectarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)”, a declarat reprezentanta executivului blocului comunitar pentru Agenția Poloneză de Presă (PAP).

Oficialii europeni au abordat, de asemenea, un aspect-cheie al disputei: statutul judecătorilor numiți de actualul parlament polonez. Potrivit unei decizii luate de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, aceștia ar urma să își înceapă activitatea la Tribunalul Constituțional.

Într-o declarație publică, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a precizat clar că „numirea a opt noi membri ai Tribunalului Constituțional intră în sfera competențelor constituționale ale Sejmului”. Totodată, reprezentanta de la Bruxelles a reamintit că legalitatea acestor acțiuni decise de parlamentul polonez a fost confirmată oficial de Comisia de la Veneția, în recentul său aviz emis pe 13 octombrie.

Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației

Beata Szydło a anunțat, sâmbătă, prin intermediul unei postări pe rețeaua X (fostul Twitter), că inițiază solicitarea pentru o ședință extraordinară a comisiei EUDS, din care face parte. În sprijinul demersului său, Szydło citează și un material al jurnalistului Krzysztof Stanowski, susținând că evenimentele recente ar putea fi un preludiu pentru alegerile parlamentare de anul viitor și sugerând că guvernul Tusk nu ar permite organizarea unor alegeri complet democratice.

Demersul Beatei Szydło a fost susținut rapid de grupurile politice de dreapta din Parlamentul European. Conservatorii (ECR), prin vocile copreședinților Nicola Procaccini și Patryk Jaki, au condamnat acțiunile guvernului Donald Tusk, catalogându-le drept o „încălcare gravă a statului de drept”. Patryk Jaki a criticat dur folosirea poliției pentru a instala la Tribunal persoane care se dau drept judecători.

De asemenea, grupul „Patrioți pentru Europa” a emis un comunicat în care se declară „îngrijorat și revoltat” de ceea ce numește „o nouă acțiune ilegală și nedemocratică” a guvernului Tusk. Voci politice individuale, precum Arkadiusz Mularczyk, au folosit termeni duri, vorbind chiar despre o „lovitură de stat”.