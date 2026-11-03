Prăbușirea Sidex Galați. De la colosul care producea 8 milioane de tone de oțel/an la o firmă lăsată cu datorii de miliarde și amenințată cu deconectarea de la energie electrică

Încă de la inaugurarea sa, Sidex a fost colosul pe umerii căruia s-a dezvoltat industrial România, scrie Ziarul Financiar într-o analiză a situației companiei. În anii de glorie, când furnalele mergeau la capacitate maximă, la Galați se produceau annual 8 milioane de tone de oțel. „Azi”, firma este îngropată în datorii, statul a girat sute de milioane de euro împrumut către foștii proprietari, iar furnizorii de utilități se pregătesc să deconecteze combinatul de la alimentarea cu energie electircă.

Ultimul proprietar al Sidex este Sanjeev Gupta, care provine dintr-o mare familie indiană de miliardari. Când a preluat Sidex, promitea să-i redea strălucirea de altădată – locuri de muncă garantate, comenzi la flux continuu și management modern.

Remus Borza: „Am evitat debranșarea”

Indienii au preluat combinatul gălățean în 2019 și de atunci „au provocat pierderi mai mari decât statul înainte de privatizare”, după cum scrie ZF. Dubios (deși, în România, ne-am obișnuit cu asta), nimeni nu îl întreabă pe Gupta ce a făcut cu împrumutul de 300 de milioane de euro, luat de la Eximbank pentru relansarea Sidex.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Guvernului de la București doar i se cere să aprobe noul plan de reorganizare a societății, pentru a se iniţia vânzarea. Înainte de asta, s-a evitat la limită deconectarea de la energie electrică, dar pericolul nu a trecut.

Perla siderurgiei românești din anii ’80 se află în situație critică și nimeni nu pare că-și dorește salvarea acestui fost mare jucător de pe piața producătorilor globali de oțel.

„Am evitat debranşarea şi avem promisiunea că săptămâna aceasta se va întruni comitetul interministerial cu noii titulari şi că va fi aprobat planul de organizare. În săptămâna după 8 noiembrie vom putea cere omologarea planului la Tribunalul Galaţi, după care vom intra în etapa de supraofertare din partea celor cinci investitori, ce va duce la o majorare a preţului”, a declarat pentru ZF Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administrator concordatar al Liberty Galaţi, alături de CITR.

În martie 2025, Sidex a intrat în concordat preventiv. S-a luat această măsură pentru a se evita insolvenţa. Până acum, 26 de directori au demisionat din funcții, iar 2200 de angajați au fost înștiințați că din noiembrie vor intra în șomaj.

Sidex Galați nu are bani de salariile oamenilor și nici măcar să plătească utilitățile. Alimentarea cu energie electrică a devenit un obiectiv destul de îndrăzneț.

Istoria împrumuturilor. Unde sunt banii?

„Liberty este un investitor pe termen lung. Planurile pentru Galaţi sunt să creştem şi să investim”, afirma în 2019 Jon Bolton, CEO al Liberty Steel Continental Europe, într-o declarație dată ZF.

Acum șapte ani, Sanjeev Gupta, prin Liberty Steel, achiziționa Sidex de la un alt miliardar indian, Lakshmi Mittal (patronul Mittal Steel), și promitea investiţii.

În 2023, folosind o schemă specială pentru firmele afectate de războiul din Ucraina, Gupta obținea un împrumut de 142 de milioane de euro de la Eximbank, pentru repornirea furnalului 5 şi reluarea producţiei. Statul român a garantat împrumutul, cum la fel a făcut un an mai târziu, în decembrie 2024, cu un alt împrumut – Liberty Tubular Products Galaţi, societate controlată de Liberty şi care operează tot pe platforma industrială din Galați, a luat 150 de milioane de euro. S-a spus că banii sunt pentru repornirea producţiei, astfel încât să se ajungă la 172.000 de tone de oţel pe lună.

Nu se știe unde sunt banii, căci pe directorul general Radu Ionescu (aflat la conducere între noiembrie 2023 și iulie 2025) nu-l întreabă nimeni nimic. Ce se știe, însă, este că obiectivul de a crește producția la Sidex nu a fost atins.

Controlul care a scos a iveală neregulile

Iar verificările întreprinse anul acesta (control de la ANAF și Corpul de control al prim-ministrului) au scos la iveală o sumedenie de nereguli, inclusiv unele legate de cum s-au acordat, respectiv folosit creditele bancare.

Când a cumpărat combinatul, miliardarul indian Sanjeev Gupta promitea că Liberty Steel va face să crească producţia cu 50%, se va deschide un nou furnal, iar toți angajații vor fi păstrați. În șapte ani, Sidex Galați este la pământ – angajați trimiși în șomaj și salarii restante pe 4-5 luni, datorii de sute de milioane de euro, utilizatori neplătiți.

De la preluare și până în 2025, indienii de la Liberty au produs pierderi combinatului de ordinul miliardelor. Numai în 2023 avem o cifră record: 2,2 miliarde de lei pierderi! Plus alte 1,6 miliarde în 2024. Asemenea gaură în contabilitate nu s-a înregistrat nici măcar pe vremea când Ministerul Economiei administra combinatul, în dificilii ani ’90.

Sub conducerea lui Gupta, Sidex Galați nu a pierdut doar bani, ci și personal – de la 5100 de angajați în 2019 s-a ajuns la 3600 în 2025. Ca o comparație: în 2001, când a fost vândut prima dată, către miliardarul indian Lakshmi Mittal, combinatul de la Dunăre avea 27.000 de angajați!

Între timp, și activitatea a fost oprită, iar bezna totală amenință să se lase peste una dintre cele mai puternice întreprinderi pe care le-a avut România vreodată.