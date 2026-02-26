Prima pagină » Diverse » Incisiv de Prahova: Controversele din jurul lui Radu Oprea sau cum poate fi transformat statul în afacere de familie

Incisiv de Prahova: Controversele din jurul lui Radu Oprea sau cum poate fi transformat statul în afacere de familie

Publicația Incisiv de Prahova trece în revistă mai multe controverse apărute de-a lungul timpului în jurul secretatului general al Guvernului Radu Oprea. Acesta a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, într-un dosar ce implică mai multe firme. 

Firma City Imobiliar a fost înființată în 2007, iar ultimul bilanț, depus la Fisc în 2014, arăta că firma avea active imobilizate (terenuri sau clădiri) de 21,4 milioane de lei, datorii de 24,8 milioane de lei și cifră de afaceri zero.

În declarația de avere a lui Oprea din 2024, încă apare împrumutul de 2.943.305 lei acordat firmei City Imobiliar SRL.

Împrumutul acordat de Radu Oprea firmei City Imobiliar figurează în declarația de avere a fostului Ministru al Economiei

Urban Electric, înființată de Radu Oprea și partenerul său Mihail Ștefănescu, anchetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

În afară de City Imobiliar SRL aflată în faliment, Radu Oprea a mai înființat firmele Eco Burn și Urban Electric împreună cu partenerul său Mihail Ștefănescu. În momentul în care fostul ministru al Economiei a intrat în parlament a lăsat în urmă Eco Burn și și-a cesionat participațiile în decembrie 2012, luna ultimelor alegeri legislative. Mihail Ștefănescu, vechiul său asociat, a rămas în documentele firmei Eco Burn.

Firma Urban Electric este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit Mediafax.

Afacerile de bază ale lui Radu Oprea au fost grupul de firme Urban deschise la începutul anilor 2000 și care cuprindea Urban Electric, Urban Consult, Urban Servicii (redenumită Urban Office), Urban Hoteluri și Restaurante și Urban Fine Food.

Firmele din grupul Urban ar fi avut contracte cu statul și ar fi construit cartiere rezidențiale, și au administrat hoteluri și restaurante în județul Prahova.

MBTT Development SRL, firma înființată de Oprea și partenerul său, a dat faliment

În 2002, Ștefan Radu Oprea și Mihail Ștefănescu au fondat firma de construcții MBTT Development SRL, la Ploiești.

În 2011, pe când MBTT Development mai avea un capital social de doar 400 de lei, apare ca asociat unic Gabriela Goran.

Gabriela Goran era manager la firma Eco Burn SRL, iar în 2018 devine consiliera lui Ștefan Radu Oprea (pe când acesta era ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat), secretar economic la misiunea ONU a României de la Geneva și secretar economic în cadrul Biroului de Promovare Comercial – Economică din Paris (funcție pe care o ocupă și acum).

După faliment, MBTT Development a fost închisă în 2015.

Soții Ștefănescu, implicați într-un dosar penal ce vizează una din firmele co-fondate de Radu Oprea

Eco Burn SRL, la care a lucrat Gabriela Goran, este o firmă de colectare a deșeurilor periculoase și a fost fondată la Ploiești, în anul 2008, de Ștefan Radu Oprea, Mihai Ștefănescu și libanezul Rami Saad, soțul Andreei Cosma, fiica baronului Mircea Cosma, fost șef al CJ Prahova.

În prezent, Eco Burn este deținută de soția lui Mihail Ștefănescu, Ruxandra Ștefănescu și, din 2022, are sediul social în Deva.

Firma a fost amendată de Garda de Mediu în 2021, înainte ca Eco Burn să își mute sediul social la Deva și a avut un dosar penal în care au fost inculpați atât firma, cât și soții Ștefănescu.

Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

În ianuarie 2016, Radu Ştefan Oprea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare a banilor sub forma complicităţii.

Potrivit procurorilor, Radu Oprea şi partenerul său Mihail Ştefănescu, în calitate de administratori ai companiilor Urban Electric SRL şi ICIM SA, au ajutat alte firme și persoane să deruleze şi să înregistreze operaţiuni fictive și s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale către stat, transmite Mediafax.

De asemenea, familia lui Mihai Ștefănescu ar fi, de asemenea, certată cu legea, potrivit publicației Incisiv de Prahova.

În prezent, Radu Ștefan Oprea mai este asociat doar în Urban Hoteluri și Restaurante SRL (aflată în faliment și cu sediul social la aceeași adresă cu Hotelul Angelo D’oro) și în City Imobiliar SRL alături de nelipsitul Mihai Ștefănescu și de Paul Constantin Drăgoiu (director la o firmă austriacă).

Pe rol există, însă, un dosar de partaj judiciar. Banca Transilvania a solicitat partajarea bunurilor comune în încercarea de a recupera un credit în valoare de 1,6 milioane de euro, acordat în anul 2007 firmei City Imobiliar SRL.

