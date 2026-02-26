Trump este îndemnat să declare stare de urgență națională din cauza presupusei interferența a Chinei în alegerile din 2020

Mai mulți activiști pro-Donald Trump, în coordonare cu Casa Albă, au pus în circulație un proiect de ordin executiv de 17 pagini în care se susține că Beijingul s-a amestecat în alegerile din 2020, ca bază pentru a decreta starea de urgență națională ce ar debloca mai multe puteri prezidențiale extraordinare asupra votului, scrie Washington Post.

Aliații lui Trump acuză China de interferența în alegerile SUA

Mai mulți aliați ai președintelui Donald Trump au depus eforturi de a extinde controlul executiv asupra sistemului electoral prin invocarea unei stări de urgență. Proiectul de ordin executiv aflat în circulație printre activiștii pro-Trump susține că Beijingul s-a amestecat în alegerile din 2020, folosind această afirmație ca bază legală pentru declanșarea procedurilor.

Președintele Donald Trump a prezentat în repetate rânduri un plan de a impune identificarea alegătorilor și de a interzice buletinele de vot prin corespondență în alegerile intermediare din noiembrie, iar activiștii se așteaptă ca proiectul lor să fie inclus în ordinul executiv promis de Trump pe această temă.

Donald Trump poate primi puteri sporite

Dacă acest ordin executiv ar fi semnat, acesta ar debloca puteri prezidențiale asupra procesului de vot precum: interzicerea buletinelor de vot prin poștă, interzicerea utilizării mașinilor de vot, considerate în document ca fiind vulnerabile la interferențele străine și verificarea alegătorilor la nivel național prin intermediul documentelor de identitate.

Susținătorii proiectului, printre care avocatul Peter Ticktin, argumentează că existența unor interese străine care afectează procesul electoral constituie o urgență de securitate națională care îi permite președintelui să intervină în calitate de comandant suprem. Cu toate acestea, o astfel de utilizare a puterilor de urgență pentru a controla votul ar fi cel mai probabil contestată în instanță.

Ticktin a făcut parte din echipa juridică care a intentat în 2022 un proces, fără succes, în care i-a acuzat pe democrați de conspirație pentru a-i afecta imaginea lui Trump, acuzându-l că în campania din 2016 a colaborat cu Rusia.

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, conduce o analiză a securității alegerilor, despre care oficialii au spus că se concentrează pe influența străină. O analiză a serviciilor de informații din 2021 a concluzionat că China a luat în considerare eforturi de influențare a alegerilor, dar nu le-a dus la bun sfârșit.

Trump face presiuni pentru schimbarea procesului electoral

Președintele Statelor Unite face presiuni asupra republicanilor pentru a adopta o lege care să impună dovada cetățeniei americane pentru înregistrarea alegătorilor și nevoia de a prezenta un act de identitate pentru a vota. Măsura, numită „SAVE Act”, a fost adoptată de Cameră, dar se confruntă cu obstacole în Senat, unde liderii republicani au respins cererea lui Trump de a modifica regulamentul camerei pentru a avansa legislația. Donald Trump a amenințat că, dacă proiectul de lege eșuează, va acționa unilateral pentru a impune schimbările pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Recomandările autorului: