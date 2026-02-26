Un bucureștean a fost plasat sub control judiciar. Bărbatul a amenințat o persoană cu arma, în parcarea unui supermarket

Un bărbat de 45 de ani a fost plasat sub control judiciar de polițiștii din București după ce a amenințat o persoană cu o armă, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, 25 februarie. După ce au fost sesizați, polițiștii s-au deplasat urgent la adresa indicată, ei au identificat persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 30 de ani, relatează Adevărul.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în parcarea spațiului comercial, șoferul unui autovehicul de mare tonaj, în vârstă de 30 de ani, nu ar fi putut manevra din cauza unui autoturism care i-ar fi blocat accesul, ceea ce ar fi generat un conflict spontan cu proprietarul autoturismului, un bărbat de 45 de ani.

În acest context, bărbatul de 45 de ani ar fi luat o armă din portbagaj și s-ar fi deplasat la vehiculul victimei, respectiv șoferului de tir, în vârstă de 30 de ani și l-ar fi amenințat pe acesta, ulterior părăsind zona”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Polițiștii au protejat victima și persoanele din jur prin eliminarea pericolului și au reușit rapid să îl depisteze pe bărbatul de 45 de ani bănuit de comiterea faptei.

În urma controlului autoturismului acestuia, arma a fost găsită sub scaunul șoferului.

„Astfel, intervenția rapidă a polițiștilor a permis înlăturarea stării de pericol, într-un interval scurt de timp, de la sesizarea faptei.

Cu privire la arma în cauză, aceasta a fost ridicată de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul a fost condus la sediul subunității, pentru audieri”, adaugă instituția citată.

El a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii Secției 25 continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru amenințare. Poliția Capitalei precizează că intervenția rapidă a dus la eliminarea stării de pericol, fără ca vreo persoană să fie rănită.

