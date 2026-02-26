Ion Cristoiu: „Cred că Nicușor Dan și-a dat seama în SUA că situația este gravă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre relația României sub conducerea președintelui Nicușor Dan cu administrația Trump, menționând numeroase evenimente ce au dus la șubrezirea relațiilor bilaterale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, gazetarul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita președintelui Dan în Statele Unite, susținând cu fermitate că acesta ar fi fost conștient că evenimentele din timpul mandatului său ar fi pus România într-o postură nefavorabilă în fața Washingtonului. Invitatul enumeră mai multe momente ce ar fi periclitat relațiile dintre cele două state și vorbește despre momentul anulării alegerilor, dar și despre anularea programului Visa Waiver.