O femeie a primit despăgubiri pentru că și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă. Caz fără precedent, în Italia

O italiancă care a căzut și și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă a obținut printr-o hotărâre judecătorească fără precedent despăgubiri, considerate victorioase pentru drepturile lucrătorilor.

Incidentul s-a petrecut în aprilie 2022, când o angajată a departamentului de drept al Universității din Padova și-a fracturat glezna în două locuri. Accidentul a avut loc în timpul unei întâlniri pe Zoom, când s-a ridicat de la birou pentru a lua documente și a căzut, a avut nevoie de intervenție chirurgicală și tratament de peste patru luni.

O femeie care și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă a primit despăgubiri

Femeia, în vârstă de 60 de ani, a fost inițial refuzată pentru că incidentul s-a petrecut acasă, ceea ce a însemnat că a fost nevoită să suporte costurile medicale, inclusiv închirierea unui scaun cu rotile, relatează The Guardian, citat de ProTv.

Femeia a cerut sprijin juridic din partea sindicatului său, Federazione Gilda Unams (FGU), care a contestat cazul la tribunalul muncii din Padova.

Printr-o hotărâre pronunțată anul trecut de judecătorul Maurizio Pascali, dar făcută publică de sindicat abia în această săptămână, incidentul a fost recunoscut ca fiind legat de activitatea profesională. Femeia a obținut despăgubiri, inclusiv plata retroactivă a drepturilor și decontarea cheltuielilor medicale.

„Această sentință reprezintă o victorie pentru drepturile lucrătorilor italieni”, a declarat Andrea Berto, șeful filialei FGU din Padova. „Instituția publică care ar fi trebuit să plătească beneficiile încerca să economisească pe seama femeii. Această poveste a avut ecou în întreaga țară și mă bucur că am făcut-o publică, pentru că înseamnă că oricine se află într-o situație similară poate să se raporteze la această sentință.”

Femeia s-a întors la universitate și continuă să lucreze o parte din săptămână de acasă.

„Când am început apelul, nu existau cazuri precedente de acest fel în Italia, cel puțin noi nu am găsit niciunul”, a spus Carmela Furian, una dintre avocatele care au reprezentat-o. „Sau poate au existat cazuri similare rezolvate înainte de a ajunge în instanță. Dar în această situație, Inail a fost obligată să recunoască că accidentul a fost legat de muncă.”

