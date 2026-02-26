Prima pagină » Actualitate » Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru că și-a aprins un joint în România

26 feb. 2026, 21:21, Actualitate
Wiz Khalifa fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu marijuana pe scena unui festivalul din România. Rapperul rămâne cu această pedeapsă, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia în anulare. La momentul primei sentințe rapperul a rămas stupefiat afirmând că nu cunoștea legile țării și și-a cerut scuze

”Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii.

Nu este clar cum și unde va executa Wiz Khalifa această pedeapsă. În mod normal autoritățile române ar trebui să demareze procedurile de extrădare din SUA, ceea ce ar fi un precedent. La momentul primei sentințe rapperul a rămas stupefiat afirmând că nu cunoștea legile țării.

Minuta judecătorilor

”Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (….) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.

Decizia instanţei este definitivă

Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, a depus şi la Tribunalul Constanţa o contestaţie la executare. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 6 martie.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival de muzică, desfășurat la Costineşti, în 2024.

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Recomandarea autrului: Trei însoțitori de zbor British Airways au mâncat bomboane cu cannbis, cadou de de la un pasager. Care au fost urmările

Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile

