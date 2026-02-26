Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii s-au acordat! Florin-Alexandru Bologa, sportivul anului

Prima pagină » Sport » Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii acordate! Florin-Alexandru Bologa, sportivul anului

Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii acordate! Florin-Alexandru Bologa, sportivul anului

Prima ediție a Galei Sportului Paralimpic: 10 premii acordate! Florin-Alexandru Bologa, sportivul anului
Bucureștiul a găzduit, pe 25 februarie 2026, prima ediție a Galei Sportului Paralimpic, primul cadru instituțional și ceremonial din România dedicat exclusiv recunoașterii performanței paralimpice.

Comitetul Paralimpic Român a organizat miercuri seara prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, în cadrul căreia şi-a premiat performerii.

În prezenţa invitatului de onoare, preşedintele Comitetului Paralimpic Internaţional, Andrew Parsons, pe scena primei ediţii a Galei Sportului Paralimpic au urcat cei mai buni dintre sportivii paralimpici.

Organizat de Comitetul Național Paralimpic, evenimentul a reunit peste 300 de lideri ai mișcării paralimpice internaționale, oficiali, sportivi, antrenori și parteneri ai sportului, într-un moment fondator pentru consolidarea statutului sportului paralimpic în România.

Câștigătorii primei ediții a Galei Sportului Paralimpic

1. Speranța Paralimpică a Anului – Darius Dumitru (Locul 8 – 100m liber, clasa S7 – Campionatele Mondiale Singapore 2025; prezența într-o finală mondială reprezintă o premieră pentru România.)
2. Sportivul Special Olympics al Anului: Casian Munteanu (două medalii de aur și una de argint – Jocurile Mondiale Special Olympics Torino 2025)
3. Clubul Sportiv al Anului: CSM Cluj-Napoca (Unul dintre cele mai puternice centre paralimpice din România.)
4. Antrenorul Anului – Tamas Gergely (para judo, CSM Cluj-Napoca – antrenorul campionului mondial și european Florin-Alexandru Bologa.)
5. Echipa Anului – Naționala de Fotbal pentru Nevăzători a României (Locul 2 la Campionatul European IBSA Divizia B – calificare în Divizia A)
6. Premiul pentru Carieră și Excelență: Paula Cristea (Membru fondator al Comitetului Național Paralimpic, pionier al mișcării paralimpice românești.)

Gabriela Constantin – Sportiva Paralimpică a Anului

7. Sportiva Non-Paralimpică a Anului – Adriana Tofan (Locul IV – Campionatele Mondiale Para Climbing Seoul 2025, clasa B1)
8. Sportivul Non-Paralimpic al Anului – Cosmin-Florin Candoi (Campion mondial Para Escaladă B3 – Seoul 2025; 3 medalii de aur în Cupa Mondială.)
9. Sportiva Paralimpică a Anului – Gabriela Constantin (Locul 5 european – simplu și dublu – Campionatele Europene Helsingborg 2025)
10. Sportivul Paralimpic al Anului: Florin-Alexandru Bologa (Campion Mondial – Astana 2025; Campion European – Tbilisi 2025; palmares: 3 medalii paralimpice, 2 titluri mondiale, 5 europene.)

Popovici și Lică – premianți și ei

În cadrul ceremoniei, președintele CNP, Carol-Eduard Novák a acordat Diplome de Onoare pentru excelență olimpică în anul 2025 sportivilor:

•Constantin Popovici, campion mondial la high diving
•Amalia Lică, vicecampioană mondială la gimnastică ritmică

